Абсолютный чемпион мира по боксу угрожал зарезать свою девушку

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Джермен Тейлор (33 победы, 4 поражения, 1 ничья) арестован по обвинению в домашнем насилии. 29 августа подруга экс-боксера 28-летняя Эшли Уайт обратилась в правоохранительные органы за помощью, пока сам Джермен и его друзья были в другой комнате.

Согласно источнику, Тейлор обвинил девушку в измене, побил ее и ударил головой о стену, после чего Уайт потеряла сознание. Также мужчина держал нож у ее горла и угрожал убить. Офицеры, прибывшие на место инцидента, зафиксировали следы побоев на подбородке, шее и правой руке пострадавшей. Позже девушку доставили в медицинский центр UAMS.

30 августа бывший чемпион мира в окружном суде Литтл-Рока (штат Арканзас, США) заявил, что не признает себя виновным, после чего его вернули в тюрьму Пьюласки. Более того, Тейлору отказали в освобождении под залог.

Джермейн Тейлор – американский боксер, выступающий во второй средней весовой категории. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000. Абсолютный чемпион мира в средней весовой категории (2005). Чемпион мира по версии WBC (2005-2007), WBA (2005), IBF (2005; 2014), WBO (2005-2007) в средней весовой категории.

Ранее мы писали, что украинский боксер брутально нокаутировал соперника на первой минуте. Владислав Сиренко выиграл свой девятый бой на профи-ринге.