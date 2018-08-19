Александр Димитренко поднялся после нокдауна, но рефери остановил бой против Дженнингса

Сегодня, 09:59

Бывший украинец потерпел поражение в важном поединке за два титула в США

Александр Димитренко хотел продолжать, но рефери принял другое решение
Александр Димитренко хотел продолжать, но рефери принял другое решение

Американский боксер супертяжелого веса Брайант Дженнингс в субботу, 18 августа, в Атлантик-Сити нокаутировал Александра Димитренко. На кону стояли второстепенные пояса IBO International и вакантный WBO NABO. Бой завершился в девятом раунде, когда после очередного удара (апперкот) Димитренко оказался на настиле ринга, а рефери принял решение остановить бой. Александр быстро поднялся и стал протестовать, мол, я могу продолжать! Но решение рефери осталось без изменений.

33-летний Брайант Дженнингс провел в профи 26 боев: 24 победы и 2 поражения. Оба боя американец проиграл в 2015 году серьезным оппонентам – Владимиру Кличко и Луису Ортису. В рейтинге боксером супертяжелой весовой категории занимает 27-е место.

36-летний Александр Димитренко родился в Украине -  в Евпатории, был победителем чемпионата Украины среди молодежи. Затем выступал за Россию, а теперь представляет Германию. На профессиональном ринге провел 45 боев: 41 победа и 4 поражения. Интересно, что все серьезные поединки Димитренко проигрывал: в 2009 году против Эдди Чемберса, в 2012 против Кубрата Пулева, в 2016 против Джозефа Паркера и вот теперь против Брайанта Дженнингса. Большинство побед одержано над боксерами очень низкого рейтинга. Сам Димитренко в рейтинге занимает 16-е место, но после поединка с Дженнингсом должен опуститься ниже.

Напомним, что в начале года Александру Димитренко после протеста присудили победу.
Брайант Дженнингс, Александр Димитренко, видео нокаута

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Источник:

boxing-mma.com

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