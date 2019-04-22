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Александр Емельяненко упал с велосипеда и отменил бой

Сегодня, 11:04

Он должен был встретиться с бразильцем Луисом Энрике в Самаре

Александр Емельяненко
Александр Емельяненко. Фото: Instagram

Скандальный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет выступить в Самаре на турнире "Битва на Волге", который в мае. Емельяненко должен был встретиться с бразильцем Луисом Энрике. Причина отмены поединка – травма Александра. Он упал с велосипеда.

Боец ММА со своим другом устроил двухчасовую тренировку на велосипедах. Однако в какой-то момент не удержался в седле, упал и сильно поранился.

В августе российский боец смешанного стиля в Москве проводил поединок с американцем Тони Джонсоном. В итоге Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно.

Весной этого года Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Тег MMA, смешанные единоборства, Александр Емельяненко

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Источник:

boxing-mma.com

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