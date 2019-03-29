Александр Гвоздик будет бороться с Дуду и раком. Эксперт: "Нгумбу не создаст проблем"

Экс-тренер боксера, побеждавшего Нгумбу, считает, что украинец со своим ударом закончит поединок в середине

Александр Гвоздик будет бороться с Дуду и раком. Эксперт: "Нгумбу не создаст проблем" Павлова Елена , Катерина Макаревская 2019-03-29T09:49:00+02:00 Бокс Экс-тренер боксера, побеждавшего Нгумбу, считает, что украинец со своим ударом закончит поединок в середине

Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

В ночь на 31 марта в Филадельфии первую защиту пояса чемпиона WBC проведет наш полутяж Александр Гвоздик. Многие были удивлены, что к титульному бою с украинцем допустили возрастного француза Дуду Нгумбу, у которого в пассиве аж восемь поражений. Но сам Гвоздик отмечает, что Дуду не так прост, как кажется: "Это напоминает ситуацию с Амаром (выстоял 12 раундов. – Авт.), и я не хочу повторять ту же ошибку дважды. Я не смотрю на его статистику и не обращаю внимания на то, что о нем говорят. Я воспринимаю его всерьез. Если этого парня недооценишь, он надерет тебе задницу".

"Нгумбу – непростой соперник, но я не думаю, что он остался таким же, как тогда, когда выигрывал у Узелкова в 2013-м и дрался с Саламовым в 2015-м, – рассказал нам Увайс Байсангуров, тренер Умара Саламова, который победил Дуду. – Когда нам предложили с ним бой, это было рискованно после того, что он наделал в поединке с Узелковым. Но я в принципе не отказывался никогда. У меня немножко свой подход к подготовке. Если боксер делает то, что надо, то не думаю, что этот соперник станет для Саши какой-то проблемой. Думаю, что Гвоздик его сделает. Но в то время, когда он выигрывал у Узелкова, он действительно был опасным. Мог ударить. Хотя я не видел в его лице проблем для Саламова и даже перед боем говорил: "То, что ты сделал с Узелковым, здесь не пройдет". Саламов тогда был молодой. Но 12 раундов хорошо дышал, бил и выиграл решением судей. И для Саши это не проблема. Но француз все равно будет драться. Дуду на самом деле бьющий. И он тогда удивил меня своей упертостью. Хотя у Саламова нет такого удара, как у Гвоздика. Дуду тогда много пропускал, тем не менее до конца был абсолютно настроен бороться. Упертый. Но не думаю, что бой с Гвоздиком продлится долго. Предполагаю, что Саша со своим ударом, а он показал, что он у него есть, закончит поединок где-то в середине. Дуду будет лезть, бить, он умеет бить. Но ничего там такого особенного у француза нет, чтобы он создал Гвоздику проблемы. Проблемы только у тех боксеров, которые не хотят трудиться. Но к Гвоздику это не относится".

Да, трудолюбие украинца ни раз отмечал его тренер Тедди Атлас, а силу удара прочувствовал канадский Супермен Адонис Стивенсон. В декабре после нокаута от Гвоздика он не только потерял пояс WBC, но и был введен в искусственную кому. Адонис перенес операцию и сейчас продолжает восстанавливаться.

"Если честно, я не чувствую себя виноватым за то, что произошло с Адонисом, – говорит Саша. – Не хочу, чтобы это прозвучало эгоистично. Но ведь и я мог оказаться на его месте. Не думаю, что в таких ситуациях можно винить бойца. И рефери, пожалуй, тоже не виноват. Я не сказал бы, что он опоздал с решением. Это просто произошло. Может, были проблемы со сгонкой веса или что-то еще. Я – боец, это моя работа. Я отправил сообщение, поддержал его. Я очень рад, что он пошел на поправку. Но стараюсь забыть о том, что произошло".

Билеты на небольшую арену в Филадельфии – 2300 мест – раскупили заранее. Перед боем Гвоздик поучаствует в благотворительной акции: будет продаваться лимонад, а деньги пойдут на поиск лекарств для больных раком детей. "Мой тесть умер от рака несколько месяцев назад. Я поддерживаю всех, кто борется с этой болезнью", – сказал Гвоздик.

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