Александр Гвоздик: "Дай Бог, чтобы Адонис побыстрее поправился"

Украинский боксер надеется, что с его соперником будет все в порядке

Новоиспеченный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик надеется, что состояние Адониса Стивенсона улучшится.

"Это, на самом деле, ужас. Я надеюсь, что он скоро поправится. Не знаю, что с ним случилось, потому что, в принципе, видел его где-то через 20 минут после боя и он выглядел достаточно нормально, несмотря на то, что сидел на носилках. Если сильные проблемы, то, дай Бог, чтобы он побыстрее поправлялся и все было хорошо", – заявил Гвоздик.

Поединок, на кону которого стоял пояс WBC в полутяжелом весе, был остановлен в 11-м раунде после того, как Гвоздик нокаутировал Стивенсона. 41-летний боксер в критическом состоянии был доставлен в одну из больниц Квебека. Там Стивенсон был введен в искусственную кому. Сегодня промоутер боксера заявил, что Адонис вышел из критического состояния.

Напомним, что Александр Гвоздик – четвертый действующий чемпион мира в профессиональном боксе из Украины наряду с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Артемом Далакяном.