Александр Гвоздик легко защитил титул чемпиона мира
Украинский боксер победил техническим нокаутом Дуду Нгумбу
В Филадельфии украинский боксер Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC в полутяжелом весе. Гвоздик без труда победил француза Дуду Нгумбу.
С первых раундов Гвоздик контролировал ход поединка, проводя большую часть времени в атаках. Нгумбу достаточно не плохо защищался, однако не оказывал серьезного сопротивление украинцу. Развязка наступила в пятом раунде. Дуду подвернул ногу и рефери вынужден был остановить поединок. Победа техническим нокаутом Гвоздика.
Для Александра Гвоздика бой с Дуду Нгумбу стал первой защитой титула по версии WBC. Напомним, в декабре прошлого года Александр Гвоздик завоевал чемпионский пояс в поединке против Адониса Стивенсона. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC. После поединка Стивенсон попал в больницу и долгое время был в коме. К счастью, сейчас боксер пошел на поправку.
Ранее мы давали признания судьи поединка, который из-за переживаний похудел на десять килограмм и не может спать.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Александр Гвоздик легко защитил титул чемпиона мира". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Промоутер: "У Кличко всегда будет соблазн вернуться, у него не было достойных соперников"
Британец уверен, что Кличко-младший каждый день раздумывает над возвращением на ринг
Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой
У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни