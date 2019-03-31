Александр Гвоздик легко защитил титул чемпиона мира

Украинский боксер победил техническим нокаутом Дуду Нгумбу

Александр Гвоздик. Фото: Instagram

Александр Гвоздик легко защитил титул чемпиона мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05c/061/5ca05c061a228.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05c/061/5ca05c061a228.jpg 2019-03-31T09:15:00+03:00 Бокс Украинский боксер победил техническим нокаутом Дуду Нгумбу

В Филадельфии украинский боксер Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC в полутяжелом весе. Гвоздик без труда победил француза Дуду Нгумбу.

С первых раундов Гвоздик контролировал ход поединка, проводя большую часть времени в атаках. Нгумбу достаточно не плохо защищался, однако не оказывал серьезного сопротивление украинцу. Развязка наступила в пятом раунде. Дуду подвернул ногу и рефери вынужден был остановить поединок. Победа техническим нокаутом Гвоздика.

Для Александра Гвоздика бой с Дуду Нгумбу стал первой защитой титула по версии WBC. Напомним, в декабре прошлого года Александр Гвоздик завоевал чемпионский пояс в поединке против Адониса Стивенсона. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC. После поединка Стивенсон попал в больницу и долгое время был в коме. К счастью, сейчас боксер пошел на поправку.

Ранее мы давали признания судьи поединка, который из-за переживаний похудел на десять килограмм и не может спать.

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