Александр Гвоздик: "Теперь пришло мое время"

В Квебеке украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC. Гвоздик отобрал титул у канадца Адониса Стивенсона, нокаутировав соперника в 11-м раунде.

"Эта победа очень важна для меня. Я получил вознаграждение за все свои труды. Я очень упорно тренировался и знал, что собираюсь отправить Стивенсона в нокаут. Адонис был действительно великим чемпионом, однако теперь пришло мое время. Он очень хорошо попал по мне в десятом раунде, но мне удалось восстановиться и завершить досрочно поединок. Теперь я хочу просто отдохнуть", – заявил после боя Гвоздик.

Таким образом, Украина получила четвертого действующего чемпиона мира в профессиональном боксе. Теперь титулами владеют Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.

Напомним, что сегодня в Лос-Анджелесе прошел чемпионский бой в супертяжелом весе. Обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер встречался с Тайсоном Фьюри. Поединок вышел один интересным и динамичным. После 12 раундов судьи вынесли раздельное решение и присудили ничью в бое Уайлдер – Фьюри.