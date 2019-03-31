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Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника

Сегодня, 15:35

Украинский чемпион хочет провести в 2019 году еще два боя

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP
Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b3/a15/5ca0b3a155639.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b3/a15/5ca0b3a155639.jpg Бокс Украинский чемпион хочет провести в 2019 году еще два боя

Украинец Александр Гвоздик, защитивший титул WBC в полутяжелом весе в бою с Дуду Нгумбу, назвал следующего соперника. По словам боксера, его следующим боем станет защита титула против Маркуса Брауна. Гвоздик, при этом отметил, что точных планов своих промоутеров пока не знает.

"Я максимально настраивался на сегодняшнего оппонента, поэтому такие разговоры не велись. Насколько я знаю, следующей должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна.

Если промоутеры смогут договориться об унификации, то будет унификация. Пока я планов не знаю. Сейчас возьму передышку, а потом буду разговаривать с тренерами, промоутерами и менеджерами.

Сколько поединков еще в этом году? Все зависит от того, как эти поединки будут проходить. Если они будут вот так по несколько раундов, то можно и 10 провести боев. Хотелось бы провести еще два, а там посмотрим", – сказал боксер.

Гвоздик завоевал титул WBC в декабре прошлого года, победив канадца Адониса Стивенсона. На счету 31-летнего украинца стало 17 побед (14 досрочных) в 17 боях на профессиональном ринге.

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Тег бокс, Александр Гвоздик, Маркус Браун

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