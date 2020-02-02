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Александр Гвоздик вернется на ринг в июне: промоутер уже ищет ему новую жертву

2 февраля, 20:53

Потенциальным соперником украинца является Хильберто Рамирес

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик вернется на ринг в июне. Об этом в интервью Boxing Scene рассказал тренер украинца Тэдди Атлас. Ни даты, ни места, ни потенциального соперника пока не называют. Напомним, что в предыдущем бою Александр Гвоздик проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, владеющим титулом IBF.

Недавно Бетербиев отказался от реванша с Гвоздиком: "Не горю желанием снова боксировать с Гвоздиком. Я хочу идти дальше. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен".

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Это поражение стало для Гвоздика первым на профессиональном ринге. Всего украинец одержал 17 побед в профи. К слову. Еще во время любительской карьеры Гвоздик проигрывал Бетербиеву. Тогда россиянин словам украинцу нос.

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Ранее мы сообщали, что промоутер украинца Боб Арум уже начал поиски следующего соперника – новым визави Гвоздика может стать Хильберто Рамирес. Поединок с мексиканцем мог состояться еще в сентябре, но от него отказались из-за перспективы встречи с Бетербиевым.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс Александр Гвоздик

Источник: Сегодня|Спорт

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