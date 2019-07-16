Александр Гвоздик встретится с россиянином в бою за два чемпионских титула – источник
Бой между Гвоздиком и Бетарбиевым запланирован на осень этого года
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может встретиться в объединительном бою с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Артуром Бетербиевым. Бой пока не объявлен официально, но инсайдер Майк Коппинджер заявил, что поединок пройдет осенью и будет показан на канале ESPN. Сделка может быть заключена в ближайшее время.
В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения. Чемпионский титул Бетарбиев защитил в 2017 году, победив немца Энрико Келлинга, и уже успел дважды его успешно защитить.
Напомним, в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC, без труда победив француза Дуду Нгумбу.
Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.
Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:
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