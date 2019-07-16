Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Александр Гвоздик встретится с россиянином в бою за два чемпионских титула – источник

16 июля, 11:09

Бой между Гвоздиком и Бетарбиевым запланирован на осень этого года

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может встретиться в объединительном бою с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Артуром Бетербиевым. Бой пока не объявлен официально, но инсайдер Майк Коппинджер заявил, что поединок пройдет осенью и будет показан на канале ESPN. Сделка может быть заключена в ближайшее время.

В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения. Чемпионский титул Бетарбиев защитил в 2017 году, победив немца Энрико Келлинга, и уже успел дважды его успешно защитить.

Напомним, в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC, без труда победив француза Дуду Нгумбу.

Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, WBC, Александр Гвоздик, IBF, Артур Бетарбиев

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Гвоздик встретится с россиянином в бою за два чемпионских титула – источник". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легендарного боксера из Зала славы насмерть сбила машина

Вчера, 23:07

Пернелл Уитакер завоевывал Олимпийское "золото" и становился абсолютным чемпионом мира в профессионалах

Экс-чемпион в четырех весах для украинца: стали известны подробности переговоров супербоя Редкача

Вчера, 16:53

Украинский боксер находится на волне успеха после неожиданной победы над американцем Александером

Уайлдер перенес свой бой с Ортисом ради тонуса в бою с обидчиком Кличко

Вчера, 13:41

Поединок Деонтея Уайлдера против кубинского ветерана смещается с сентября на позднюю осень

"Это было красиво": непобедимый украинский супертяж прокомментировал избиение россиянина в Африке

Вчера, 10:48

Владислав Сиренко рассказал о том, как нокаутировал Дениса Бахтова, и о том, почему не хочет быть похожим на Майка Тайсона

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

Бой Вашингтон – Хелениус завершился сочным нокаутом

14 июля, 12:15

Экс-претендент на чемпионский титул нокаутировал соперника в восьмом раунде

Кардиологи изменили нормы артериального давления

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

"Зеленый" тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

Песок в почках: причины

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Велосипед из будущего

Правила удачной поклейки обоев

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:52

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:43

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Найден эффективный способ борьбы с животом

Ани Лорак заявила о беременности после развода
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь