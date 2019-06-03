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Александр Гвоздик за два боя может стать абсолютным чемпионом мира

3 июня, 17:00

Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе

Гвоздик не знает поражений на профи-ринге
Гвоздик не знает поражений на профи-ринге. Фото: AFP

Чемпионы мира по боксу в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик и россияне Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев могут принять участие в объединительном турнире. Об этом ТАСС сообщили в команде Ковалева.

"Компания Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе с участием всех чемпионов. Ковалев может провести бой с Бетербиевым, Бивол – с Гвоздиком. Победители сойдутся в бою за все титулы", – сказал собеседник агентства.

Гвоздик является чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Ковалев владеет титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол – Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Бетербиев – Международной боксерской федерации (IBF).

В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, у 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья, на счету 28-летнего Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения.

Напомним, в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC, без труда победив француза Дуду Нгумбу.

Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

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Тег Александр Гвоздик, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол

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Источник:

ТАСС

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