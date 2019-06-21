Александр Поветкин следующий бой проведет в Саудовской Аравии

Поединок супертяжа запланирован на 12 июля, соперник пока неизвестен

Поветкин проиграл нокаутом Джошуа. Фото: AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде, сообщила пресс-служба промоутерской компании World of Boxing Promotions. Имя соперника россиянина будет объявлено позднее.

Поветкин в сентябре 2018 года проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В конце 2018 года Поветкин перенес операцию на локтях, после чего не выходил на ринг.

Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Поветкин одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел 2 поражения за свою карьеру.

Ранее ходили слухи, что Поветкин может встретиться с Александром Усиком. Украинец готовиться к дебюту в супертяжелом весе. Он должен был провести поединок в мае с Карлосом Такамом, но из-за травмы Усика бой перенесли.

Тренировка Усика

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Поветкин следующий бой проведет в Саудовской Аравии". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"