Александр Усик: "Англия для меня – больше чем страна"

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал подписание контракта с промоутерской компанией Эдди Хэрна Matchroom Boxing, которая теперь будет вести его дела в сопромоутерстве с компанией братьев Кличко K2 Promotions.

"Я очень раду тому, что K2 Promotions будет теперь работать с Matchroom Boxing, обеспечивая мне самые большие поединки. Болельщики могут ожидать от меня боев с самыми большими именами нашего вида спорта. Для меня главное в боксе – драматизм и победа, и этого будет в достатке.

Поединок с Тони Беллью станет для меня моментом истины – он хороший боксер и хороший человек. Также я рассматриваю вариант с переходом в супертяжелый дивизион.

Англия для меня – больше чем страна. Это страна, в которой я достиг цели, к которой стремился полжизни – золотой олимпийской медали. А в 2008 году в Ливерпуле я стал чемпионом Европы. Англия – счастливая страна для меня", – сказал Александр Усик.

Отметим, что WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым, не боксировавшим более года. Следующий поединок он проведет 7 сентября против турка Хизни Алтункая. "До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Большой шанс, что бой состоится в течение полугода", – сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.