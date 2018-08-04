Александр Усик написал стих об Украине

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик написал стихотворение об Украине. Боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS и ранее никому не показывал. Усик назвал стих "Украина", а написан он был 2 января 2018 года в 1 час 27 минут.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина -

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Ранее Усик ответил на предложение России выдать ему российское гражданство после того, как боксер отказался звания "Герой Украины".

Напомним, что вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко после боя Усика заявил, что "еще чуть-чуть, и в агрессию России никто не поверит".

Мы уже сообщали, что Усик официально может претендовать на бой с обидчиком Кличко. Украинский боксер получил статус суперчемпиона после пяти подряд защит титула WBO.