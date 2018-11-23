Александр Усик назвал имя своего нового тренера

Вчера, 19:00

Перед финалом Всемирной боксерской Суперсерии Усик расстался с Сергеем Ватаманюком

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал назвал имя нового тренера. Коуч присутствовал в углу украинца во время победного поединка против британца Тони Белью в Манчестере 10 ноября. Напомним, Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде, хотя на тот момент проигрывал по очкам.

"Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком – мы были в любителях в одной команде. Он Дениса Беринчика тренировал. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко. Анатолий Николаевич помогал мне во всех поединках – и против Мурата Гассиева, и в поединке против Тони Белью", – сказал Усик в интервью каналу USYK17 на YouTube.

Добавим, что перед поединком с Гассиевым Александр Усик заявил о прекращении работы со своим тренером Сергеем Ватаманюком.

Анатолий Ломаченко не смог присутствовать на бое против Беллью, так как помогает готовиться к следующему бою своему сыну Василию Ломаченко. 8 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет бой против Хосе Педрасы.

Кстати, недавно мы сообщали, что сам Василий Ломаченко прекратил сотрудничество со своим тренером.
бокс, Александр Усик

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Усик назвал имя своего нового тренера". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Усик. Фото K2

Промоутер опроверг информацию, что Усика лишили одного из титулов

Вчера, 17:28

Украинский боксер не отказывался от чемпионского пояса WBA и отобрать его у него не имели права

Бокс

Александр Усик завоевал все пояса в крузервейте. Фото Getty

Будущее чемпиона: когда Усик вернется на ринг и в какой весовой категории

22 Ноября, 11:55

Чемпион мира взял время на отдых и раздумия - оставаться в крузервейте или переходить в супертяжелый вес
Загрузка...

Бокс

Дэвид Хэй. Фото AFP

Хэй предупредил Усика: "Ты не захочешь пропускать такие плюхи от Джошуа или Уайлдера"

16 Ноября, 21:32

Британец указал, над чем нужно работать украинцу, чтобы конкурировать в супертяжелом весе

Бокс

Александр Усик в последнем поединке нокаутировал Тони Беллью. Фото Getty

Боксер Сергей Лапин: "Усик готов совершить переворот в супертяжелом весе"

16 Ноября, 18:42

Боец Украинских атаманов говорит, что укранский чемпион будет иметь успех и в более высокой категории

Бокс

Александр Красюк. Фото К2

Промоутер - о будущем Усика: "Одно могу сказать: это точно будет супертяжелый вес"

16 Ноября, 18:22

Александр Красюк не удивлен, что Беллью вел по очкам, но был уверен, что Усик повернет ход поединка в свою пользу

Бокс

Александр Усик. Фото Getty

Чаши весов Усика: стоит ли украинскому боксеру переходить в супертяжелый вес

15 Ноября, 10:00

Наш абсолютный чемпион в тяжелом весе до сих пор не озвучил - переходит ли он в супертяжи. Взвешиваем "за" и против"
Загрузка...