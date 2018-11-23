Александр Усик назвал имя своего нового тренера

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал назвал имя нового тренера. Коуч присутствовал в углу украинца во время победного поединка против британца Тони Белью в Манчестере 10 ноября. Напомним, Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде, хотя на тот момент проигрывал по очкам.

"Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком – мы были в любителях в одной команде. Он Дениса Беринчика тренировал. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко. Анатолий Николаевич помогал мне во всех поединках – и против Мурата Гассиева, и в поединке против Тони Белью", – сказал Усик в интервью каналу USYK17 на YouTube.

Добавим, что перед поединком с Гассиевым Александр Усик заявил о прекращении работы со своим тренером Сергеем Ватаманюком.

Анатолий Ломаченко не смог присутствовать на бое против Беллью, так как помогает готовиться к следующему бою своему сыну Василию Ломаченко. 8 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет бой против Хосе Педрасы.

Кстати, недавно мы сообщали, что сам Василий Ломаченко прекратил сотрудничество со своим тренером.