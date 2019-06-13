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Александр Усик отказался от боя с Поветкиным из-за политической грязи

13 июня, 10:38

Украинский боксер готовится к дебюту в супертяжелом весе

Александр Усик с чемпионскими поясами
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможности провести дебютный бой в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина.

"Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

В активе непобежденного украинца 16 побед. В последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью. Промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что его подопечный готов отказаться от всех чемпионских поясов, потому что после перехода в супертяжеловесы они ему не нужны.

Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.

Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Как Усик готовится к дебюту в супертяжах:


Тренировка Усика

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Тег бокс, боксеры, Александр Поветкин, Александр Усик

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sport24.ru

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