Александр Усик поднялся на второе место в рейтинге WBA

Украинский боксер Александр Усик поднялся на второе место в обновленном рейтинге боксеров супертяжелого веса Всемирной боксерской ассоциации. Суперчемпионом по этой версии является британец Энтони Джошуа. Звание "регулярного" чемпиона удерживает немец сирийского происхождения Мануэль Чарр, американец Тревор Брайан удерживает "временный" пояс чемпиона WBA, а финн Роберт Хелениус является "золотым" чемпионом ассоциации.

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Отметим, что Усик провел супертяжелом весе всего один поединок, но уже является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет все тот же Энтони Джошуа. Но добиться чемпионского поединка украинцу пока не удается. Изначально ДЖошуа перехватил Кубрат Пулев – претендент по линии IBF.

А теперь уже сам Джошуа захотел объединительного поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Недавно мы писали, что команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри. В команде украинского боксера напомнили, что он обязательный претендент.

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