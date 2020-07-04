Александр Усик создаст свою промоутерскую компанию: есть дата первого вечера бокса и участники

На вечере от крымского бойца обещают Владислава Сиренко и Виктора Выхриста

Перспективный украинский супертяжеловес и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик создаст свою промоутерскую компанию и уже запланировал первое мероприятие. Об этом сообщил телеграм-канал "Левой-левой-правой". Ранее мы писали, что Усик в рейтинге WBC идет следом за лучшим нокаутером в истории.

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В последнее время дела супертяжа ведут две промоутерские компании – украинская К2 Promotions и британская Matchroom Boxing, которая принадлежит вездесущему Эдди Хирну. Отмечается, что контракт Усика с К2 истекает в ближайшие месяцы и, возможно, Александр не захочет его продлевать.

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Первый вечер бокса от компании Александра, по информации того же источника, пройдет 1 августа в Киеве. В рамках шоу выступят такие украинские бойцы, как непобежденный чемпион Европы WBO в полулегком весе Олег Малиновский, который раньше сотрудничал с К2, но в конце прошлого года их пути разошлись, и три украинских проспекта-супертяжа – Владислав Сиренко, Александр Захожий и Виктор Выхрист.

Ранее мы также сообщали, что Усик поднялся на вторую строчку в рейтинге WBA.

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Смотрите, как Усик рисует картину

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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