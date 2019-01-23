Александр Усик проведет следующий бой в мае
Боксер дебютирует в супертяжелом весе поединком в США
Промоутер абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика рассказал, где и когда состоится следующий поединок украинца. Александр Красюк подчеркнул, что это будет уже супертяжелый вес.
"Были разные слухи, но мы определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью пройдет в супертяжелом весе. И он пройдет в США. С высокой вероятностью бой пройдет в мае. 18-го или 25-го мая", – сказал Красюк в интервью VideoBoxing.
При этом о сопернике информации пока нет, но назвать фамилию противника обещают в течение нескольких ближайших недель. Ранее Красюк говорил, что следующим соперником Усика на 70% станет либо Луис Ортис, либо Александр Поветкин. У Ортиса уже запланирован бой на 2 марта, но до конца мая он сможет восстановиться.
Напомним, что сегодня Всемирный боксерский совет (WBC) назвал Александра Усика лучшим боксером 2018 года. Эта награда не первая для боксера по итогам прошлого года:
- Александр Усик стал боксером года по версии BoxingTalk
- Александр Усик – лучший боксер мира по версии ESPN
- Александр Усик – лучший боксер года по версии Yahoo! Sport
- Александр Усик назван лучшим боксером 2018 года по версии WBA
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