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Александр Усик проведет следующий бой в мае

Сегодня, 20:43

Боксер дебютирует в супертяжелом весе поединком в США

Усик сменит весовую категорию
Усик сменит весовую категорию. Фото: AFP
Александр Усик проведет следующий бой в мае //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b5/e1a/5c48b5e1abe22.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b5/e1a/5c48b5e1abe22.jpg Бокс Боксер дебютирует в супертяжелом весе поединком в США

Промоутер абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика рассказал, где и когда состоится следующий поединок украинца. Александр Красюк подчеркнул, что это будет уже супертяжелый вес.

"Были разные слухи, но мы определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью пройдет в супертяжелом весе. И он пройдет в США. С высокой вероятностью бой пройдет в мае. 18-го или 25-го мая", – сказал Красюк в интервью VideoBoxing.

При этом о сопернике информации пока нет, но назвать фамилию противника обещают в течение нескольких ближайших недель. Ранее Красюк говорил, что следующим соперником Усика на 70% станет либо Луис Ортис, либо Александр Поветкин. У Ортиса уже запланирован бой на 2 марта, но до конца мая он сможет восстановиться.

Напомним, что сегодня Всемирный боксерский совет (WBC) назвал Александра Усика лучшим боксером 2018 года. Эта награда не первая для боксера по итогам прошлого года:

бокс, боксер, Александр Усик

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Источник:

sport.ua

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