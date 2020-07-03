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Александр Усик в рейтинге WBC идет следом за лучшим нокаутером в истории

3 июля, 12:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Обновился рейтинг боксеров по версии Всемирного боксерского совета

Украинский боксер Александр Усик занимает второе место в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета. Перед ним расположился только бывший обладатель титула WBC американец Деонтей Уайлдер. Несколько дней назад мы писали, что Усик поднялся на вторую строчку в рейтинге WBA.

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Напомним, чемпионом мира по версии WBC является Тайсон Фьюри, отобравший пояс у Уайлдера в феврале. Звание "временного чемпиона принадлежит Диллиану Уайту, пояс WBC Silver находится у Даниеля Дюбуа, а Филип Хргович является обладателем пояса WBC International.

Читайте также: Уайлдер – лучший нокаутер в истории. Кличко разделил второе место

Отметим, что Усик провел в супертяжелом весе всего один поединок, но уже является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет все тот же Энтони Джошуа. Но добиться чемпионского поединка украинцу пока не удается. Изначально Джошуа перехватил Кубрат Пулев – претендент по линии IBF.

А теперь уже сам Джошуа захотел объединительного поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Недавно мы писали, что команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри. В команде украинского боксера напомнили, что он обязательный претендент.

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Александра Усика на бой без правил вызвал борец Богдан Грицай:

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бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер рейтинг боксеров

Источник: Сегодня|Спорт

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