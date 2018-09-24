Александр Усик: "Я не монстр, я – белый зайчик"

Едва отгремели фанфары битвы супертяжей Энтони Джошуа – Александр Поветкин, как промоутер Эдди Хирн начал раскручивать в Британии другой мегафайт: Александр Усик – Тони Беллью, где на кону четыре пояса украинца в первом тяжелом весе. Поединок, который может стать для Усика последним в этом дивизионе, пройдет 10 ноября на "Манчестер Арене". Сегодня в полдень в продаже появились билеты. Цены – от 40 (1 476 гривен) до 800 фунтов (29 523). Не боковые и не верхние стартуют со 150 фунтов (5 535 гривен) и часть британцев, собиравшихся посетить бой, уже жалуется в социальных сетях, мол, дороговато.

А спустя несколько часов после старта продаж в Манчестере состоялась первая пресс-конференция бойцов. Усик вошел в зал и усаживаясь за стол, на котором лежали все его пояса, обратился к Беллью, который как раз их рассматривал: "Красивые – да, Тони? Beautiful? Твоя мечта, друг мой!"

Президент WBA Жилберто Мендоса назвал Усика одним из лучших боксеров вне категорий: "Даже нет, тут сейчас два топ-боксера – еще где-то здесь Василий Ломаченко".



Промоутер украинца Александр Красюк подчеркнул, что Усик – экстраординарный и победитель боя который заберет все пояса, скорее всего, забронирует себе место в зале славы бокса. Также он попросил английских любителям бокса: "Не скупайте сразу все билеты, оставьте и для украинцев, потому что тысячи из нашей страны хотят приехать на этот бой".



Сам Усик, вышедший к прессе в красном галстуке, сказал о бое так: "Это будет нелегко, но я к этому готов. Я рад, что вернулся в Великобританию, потому что отсюда я уже увозил трофеи, которые очень много для меня значат ("золото" ОИ-2012. – Авт.). Я о Беллью пока совсем не думаю. Я думаю о своей подготовке – как качественно ее выполнить и как пройти все трудности, которые приходится проходить каждый раз, когда я тренируюсь".



У Беллью, который уже уходил в супертяжи, поинтересовались, почему он вернулся в тяжи: "У меня был как раз медовый месяц и я смотрел поединок Усика и Гассиева по телефону. Бой закончился, жена посмотрела на меня так и говорит: "Мы должны наслаждаться этими вечерами, а ты смотришь в телефон..." И тут я услышал, как он произнес мое имя, я смотрел на него и знал, что мы встретимся. Вообще, чем больше вы списываете меня со счетов, тем сильнее мне хочется драться. Посмотрим, я иду против монстра. Деньги – не единственная причина, по которой я хочу драться. Я встречусь с человеком, который уничтожал своих соперников, побеждал их легко и не совершал ошибок. Сейчас он смотрит сквозь меня, считает меня высокомерным, он даже сказал об этом в субботу в одном из своих комментариев".

"Тони, я не монстр!, – поправил британца Усик и пошутил. – Я белый зайчик".

"Никто из соперников Усика не выходил против него и думал, что может победить, – продолжил британец. – Я буду первым. Я не думаю, что смогу победить, я это знаю. Я не могу сказать ничего неуважительного про Усика, он великий чемпион, я – его фан, я даже больший фан его друга (Ломаченко. — Авт.). Меня обвиняют в том, что я могу побеждать только стариков, давайте не забывайте, что у меня есть то, чего нет у других – молниеносный нокаутирующий удар".

Когда Усика попросили прокомментировать слова Беллью о том, что он имеет более сильный удар, украинец проронил: "Он шутит". И вызвал смех в зале.