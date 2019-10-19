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"Александр вернется сильнее: менеджер Гвоздика прокомментировал бой с россиянином

19 октября, 11:30

Эгис Климас верит в украинского боксера

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

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Менеджер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал поражение украинца в объединительном бою против Артура Бетербиева. Смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.

"Очень сильно горжусь своим другом Александром Гвоздиком, который выдал отличный бой против великого чемпиона. К сожалению, в этот раз нам не далось победить. Александр начнет все сначала и вернется сильнее, чем когда-либо! Поздравления Бетербиеву и его команде", – написал Климас на своей странице в Instagram.

Читайте также: "Я не устал. А он – да. Я это чувствую": Бетербиев прокомментировал победу над Гвоздиком

Ранее мы рассказывали, что цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев. Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик встретился с самым ярким представителем своего нового дивизиона Тайсоном Фьюри.

Также смотрите видео, как украинский супертяж Владислав Сиренко отправил в нокаут итальянца Ди Берардино.

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

Ранее мы сделали для вас подборку интересных фактов о женах Гвоздика и Бетербиева: Виртуоз жижиг галнаш и Дарья-путешественница.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

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