Александру Емельяненко вынесли приговор: арест на десять суток

Пьяный боец ММА пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля

Александр Емельяненко. Фото: Instagram

Александру Емельяненко вынесли приговор: арест на десять суток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ac8/57e/5c7ac857e0493.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ac8/57e/5c7ac857e0493.jpg 2019-03-02T20:16:00+02:00 Бокс Пьяный боец ММА пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля

Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полиции при задержании.

В пятницу 37-летний Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

На днях боец попал в другой скандал. Емельяненко дал подзатыльника спарринг-партнеру во время мастер-класса. Коллеги бойца сразу же раскритиковали его выходку, назвав поведение Александра позорным.

В августе российский боец смешанного стиля в Москве проводил поединок с американцем Тони Джонсоном. В итоге Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно.

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