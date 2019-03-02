Александру Емельяненко вынесли приговор: арест на десять суток
Пьяный боец ММА пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля
Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полиции при задержании.
В пятницу 37-летний Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.
На днях боец попал в другой скандал. Емельяненко дал подзатыльника спарринг-партнеру во время мастер-класса. Коллеги бойца сразу же раскритиковали его выходку, назвав поведение Александра позорным.
В августе российский боец смешанного стиля в Москве проводил поединок с американцем Тони Джонсоном. В итоге Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.
На счету Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Александру Емельяненко вынесли приговор: арест на десять суток". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"