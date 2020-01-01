Али Исаев избил американца Джареда Рошольта в битве за миллион долларов

Али Исаев - чемпион лиги PFL / Фото: Twitter

В новогоднюю ночь в США в театре знаменитой арены "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке состоялся финал промоушена Professional Fighters League (PFL) – всего было шесть чемпионских боев в смешанных единоборствах. В тяжелом весе сошлись россиянин Али Исаев и американец Джаред Рошольт. Бой был завершен в четвертом раунде после того, как рефери засчитал Рошольту технический нокаут. На концу поединка, кроме чемпионского пояса PFL, стоял также миллион долларов призовых.

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Теперь на счету непобежденного Исаева девять выигранных поединков подряд. Рошольт потерпел восьмое поражение в 28 боях.

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В рамках этого вечера боев состоялся также поединок двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо Кайлы Харрисон. В смешанных единоборствах 29-летняя спортсменка дебютировала в прошлом году. В финале PFL 2019 года Кайла победила бразильянку Лариссу Пачеко единогласным решением судей.

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