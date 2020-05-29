Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция боя футболиста против актера

Скандальный экс-игрок "Динамо" встретится в ринге с учителем английского языка из сериала "Школа"

Сегодня в Украине состоится весьма необычный боксерский поединок. На ринг выйдет бывший футболист Александр Алиев, а противостоять ему будет актер и модель Никита Вакулюк. Бой (три раунда по две минуты) пройдет в рамках шоу "Битва", и начнется в пятницу в 20:00. Мы проведем онлайн боя с видео, фото, комментариями и оценками каждого раунда.

Бой Алиев – Вакулюк

Алиев – Вакулюк: прогноз на бой. Кто же фаворит? Букмекеры считают, что актер! Коэффициент на победу Вакулюка составляет 1.58, а на победу бывшего игрока сборной Украины по футболу – 2.23. Таким образом, вероятность результата боя следующая: победа Алиева 59 процентов, победа Вакулюка – 41 процент. Бой ожидается конкурентный!

Вакулюк превосходит Алиева в габаритах, но все же именно Александр – профессиональный спортсмен, пусть и не боксер. Смотрите, как Алиев тренировался перед дебютом в боксе:

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Отметим, что в шоу "Битва" принимают участие украинские актеры, певцы, блогеры, телеведущие и спортсмены. Перед стартом пятого сезона они почти месяц проводили ежедневные занятия с лучшими тренерами Украины. Кроме Алиева и Вакулюка, в шоу принимают участие Екатерина Никитина, Александр Степаненко, Дмитрий Зелинский, Эпифанио Лопес, Диана Мироненко, OKSI G, Яна Кутишевская, Татьяна Будь, Иван Барбул, Максим Семененко, Мария Беркут.

Вчера Александр Алиев провел дуэль взглядов с будущим соперником-моделью. Напомним, что 35-летний бывший футболист играл за "Динамо" и сборную Украины. Также игрок выступал за российские клубы "Локомотив" и "Анжи", "Металлург" из Запорожья, "Днепр", "Борисфен", "Рух". После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

33-летний Никита Вакулюк известен по роли учителя английского языка в сериале "Школа".

Трансляция боя Алиев – Вакулюк

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Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

Все подробности в спецтеме Шоу Битва

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