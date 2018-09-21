Алина Шатерникова: "Третий бой между Головкиным и Альваресом не будет уже интересен"

Сегодня, 16:23

Знаменитая украинка считает, что поединок стал показательным в плане сегодняшнего уровня профессионального бокса


Бывшая чемпионка мира по боксу, а сейчас вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова поделилась своими впечатлениями от поединка между обладателем титулов WBC, WBA Super и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкины и мексиканцем Саулем Альваресом. Напомним, Альварес победил решением судей и нанес Головкину первое поражение в карьере.

"Бой понравился. Я проснулась на прямой эфир, заранее отслеживала всю промо-активность к этому поединку. Смотрела взвешивание и получала эстетическое удовольствие от того, насколько этот бой интересен всему миру, от количества камер и журналистов. У нас до сих пор весьма пассивные спортивные журналисты. А там мне очень нравится, как работает американская журналистская братия, и не только американская. Туда съезжались все топовые мировые издания, освещающие профессиональный бокс.

Понравилось абсолютно все. Это было настоящее сражение. Каждый старался в любой момент боя вырывать свой успех. Пропустив один удар, тут же включается и отдает. Для меня этот бой показательный в плане сегодняшнего уровня профессионального бокса.

Как я говорила неоднократно в своих интервью, для меня идеальный боксер на сегодняшний день Василий Ломаченко, который может все. Но, тем не менее, Канело Альварес и Геннадий Головкин показали настоящую бескомпромиссную битву. Оба – воины, оба заслуживают огромного уважения всех тех, кто знает, что такое профессиональный бокс.

Что касается результата, есть судейское решение. Я никогда не осуждаю судей, если результат таков, значит он таков. Интересен ли третий бой? Для меня лично – нет. Двух поединков мне хватило. Третий бой уже не будет интересен., – сказала Шатерникова.

Ранее Алина Шатерникова раскрыла некоторые детали конгресса WBC в Киеве: от распорядка дня Леннокса Льюиса до необычной развлекательной программы для гостей. Грандиозное событие в мире спорта соберет в столице Украины легенд профессионального мирового бокса.

Напомним, что Кличко, Льюис и Холифилд станут почетными гостями турнира "Вместе с легендами". Боксерский вечер пройдет 2 октября в киевском "Дворце Спорта".
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Сегодня|Спорт

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