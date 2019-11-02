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Альварес – Ковалев: онлайн самого ожидаемого боя года, ради которого Канело набрал 7 килограмм

2 ноября, 11:13

Все о супербое за титул WBO в полутяжелом весе - яркие фото, видео, комментарии каждого раунда

Сауль Альварес Сергей Ковалев

Сауль Альварес Сергей Ковалев / Фото: Reuters

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В ночь на 3 ноября по Киеву в столице игорного бизнеса США, Лас-Вегасе, состоится большой вечер бокса, который украсит один из мегафайтов года – дуэль россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса. Ранее мы давали, где смотреть чемпионский бой Крушителя и Рыжего. Альварес – король среднего веса, на данный момент владеющий поясами WBC и WBA. Но в этом бою он на чужой территории – в полутяжелом дивизионе (до 79,4 кг), поэтому на кону будет стоять только чемпионский пояс WBO Ковалева. Ради поединка Канело поднялся на две категории, то есть к ребятам, которые тяжелее на 7 кг, и может стать чемпионом уже в четвертом весе.

ОНЛАЙН АЛЬВАРЕС – КОВАЛЕВ

Читайте также: Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом

Сколько положат на счета. По самым свежим данным ESPN, обладатель титула WBO россиянин Сергей Ковалев заработает 3 миллиона долларов, а претендент мексиканец Сауль Альварес – 35 миллионов. Но по ранее поступавшей информации из других СМИ, гарантированный гонорар Ковалева будет значительно выше – в районе 10 миллионов долларов.

Альварес – Ковалев: послужной список. Несмотря на то, что 36-летний Ковалев по прозвищу Крушитель на семь лет старше Альвареса, мексиканец лучше набил руку в профи. У россияина на профессиональном ринге провел 38 боев – 34 победы, 3 поражения и 1 ничья. А у Канело, то есть, Рыжего, уже 55 боев – при 52 победах, 1 поражение и 2 ничьих.

В этом году Сергей уже дважды выходил в ринг – в феврале взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса за поражение нокаутом и вернул пояс WBO. А в конце августа в 11-м раунде отправил в нокаут обязательного претендента англичанина Энтони Ярда. Есть среди жертв Крушителя и украинец – в ноябре 2017-го в бою с Вячеславом Шабранским он завоевал вакантные титулы чемпиона мира WBO, IBA и EBP. Сауль в мае Сауль в близком бою выиграл по очкам у Дэниела Джейкобса и стал абсолютным чемпионом мира. Но позже титул IBF у него забрали за отказ проводить обязательную защиту против украинца Сергея Деревянченко.

Альварес – Ковалев: антропометрия. Естественно, что здесь россиянин превосходит оппонента, который штурмует более тяжелый дивизион. Ковалев выше Канело на 10 см (183 см против 173 см) и размах рук у него побольше на 5 см (184 см против 179 см). Вес 79,4 кг – родной для Сергея, а вот Альварес до этого не дрался выше 72,5 кг.

Что говорили:

Сауль Альварес: "Почему выбрал в соперники Ковалева? Потому что он лучший в дивизионе и один из лучших в мире. Именно поэтому мы и остановили свой выбор на нем. Именно так и пишут историю – дерутся с лучшими из лучших. Рад подняться на две весовые категории, но в ринге я столкнусь с одной из самых больших проблем в моей карьере. Давайте сделаем историю вместе. Вперед за титулом чемпионом мира в четвертой весовой категории".

Сергей Ковалев: "Моя цель — сломать его игру, защитить титул и следовать за своей мечтой. Этот бой — шанс доказать, что я по-прежнему лучший боец дивизиона. Мы с Альваресом оба великие чемпионы. И мы уважаем друг друга и в ринге, и за его пределами. Но в день боя мы позабудем об уважении и порадуем всех отличным поединком. Мы из тех, кто идет до конца – не отступает и не сдается".

Смотрите полную пресс-конференцию боксеров перед боем

Альварес – Ковалев: прогноз букмекеров. Несмотря на то, что Альварес поднимается сразу на две категории и уступает россиянину в росте, он все равно остается безоговорочным фаворитом. На победу мексиканца принимают ставки с коэффициентом 1,25, тогда как успех Ковалева оценивается в 4,20. Ничья в этом бою, по мнению аналитиков контор, наиболее маловероятный исход – 23,0. А самый прогнозируемый вариант – победа Альвареса по очкам – котировки 1,91, хотя и выигрыш Канело нокаутом никого не удивит – 2,75. Если же у Ковалева и есть возможность нанести поражение Саулю -, то, по цифрам букмекеров, досрочно.

Перед боем россиянин и мексиканец провели открытие тренировки

Альварес – Ковалев: где смотреть трансляцию. На территории Украины никто не покажет бой в прямом эфире. В США поединок транслирует канал DAZN, в России права выкупил Первый канал, который планирует старт главного боя в 06:50.

Смотрите проморолик поединка Альварес – Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

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онлайн боксер WBO Сауль Альварес Сергей Ковалев

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