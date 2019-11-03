Альварес – Ковалев: полное видео мегафайта с хуком в челюсть и нокаутом россиянина

Сауль Альварес - Сергей Ковалев / Фото: Reuters

В ночь на 3 ноября зрители на арене MGM Grand в Лас-Вегасе стали свидетелями напряженного противостояния за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. 36-летний Ковалев, который проводил вторую защиту титула, в 11 раунде оказался в нокауте после правового хука в челюсть от Канело. Ранее мы давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес. Мексиканец, который поднялся ради этого поединка на два дивизиона и из своего комфортного среднего веса, стал чемпионом мира уже в четвертой категории.

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Мы давали онлайн поединка за пояс WBO Сауль Альварес – Сергей Ковалев, а теперь смотрите полное видео боя в США:

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29-летний Канело, который добыл свою 53 победу и 36-ю – нокаутом, уже завоевывал чемпионские пояса в полусреднем, первом среднем и среднем весах. И после победы над россиянином Канело стал третьим мексиканцем, кому это удавалось. Ранее титул в четырех дивизионах добывали легенда конца 90-х-начала 2000-х Хуан Мануэль Маркес и его современник из легчайшей категории Эрик Моралес. Мы уже сообщали вам статистику сегодняшнего боя: Ковалев бил много, но мимо цели, а Альварес просчитывал свои выпады.

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