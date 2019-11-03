Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Альварес – Ковалев: полное видео мегафайта с хуком в челюсть и нокаутом россиянина

3 ноября, 12:22

Канело стал третьим мексиканцем, ставшим чемпионом в четырех весах

Сауль Альварес - Сергей Ковалев

Сауль Альварес - Сергей Ковалев / Фото: Reuters

В ночь на 3 ноября зрители на арене MGM Grand в Лас-Вегасе стали свидетелями напряженного противостояния за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. 36-летний Ковалев, который проводил вторую защиту титула, в 11 раунде оказался в нокауте после правового хука в челюсть от Канело. Ранее мы давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес. Мексиканец, который поднялся ради этого поединка на два дивизиона и из своего комфортного среднего веса, стал чемпионом мира уже в четвертой категории.

Читайте также: День мертвых и нехватка выносливости для джеба: что говорили Ковалев и Альварес после боя

Мы давали онлайн поединка за пояс WBO Сауль Альварес – Сергей Ковалев, а теперь смотрите полное видео боя в США:

Реклама

В тренде
Рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов: кто популярен в социальной сети Instagram

29-летний Канело, который добыл свою 53 победу и 36-ю – нокаутом, уже завоевывал чемпионские пояса в полусреднем, первом среднем и среднем весах. И после победы над россиянином Канело стал третьим мексиканцем, кому это удавалось. Ранее титул в четырех дивизионах добывали легенда конца 90-х-начала 2000-х Хуан Мануэль Маркес и его современник из легчайшей категории Эрик Моралес. Мы уже сообщали вам статистику сегодняшнего боя: Ковалев бил много, но мимо цели, а Альварес просчитывал свои выпады.

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

боксеры WBO видео боя Сауль Альварес Сергей Ковалев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда
Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекордаБокс
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"Бокс
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходитьБокс
Обидчик Кличко за 15 млн выбил
Обидчик Кличко за 15 млн выбил "бомжа" с ринга: видео рестлинг-нокаута в исполнении Тайсона ФьюриБокс
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весахБокс
Скандал в войне за
Скандал в войне за "наследство" Усика: грязного "латвийца" не пускают в финал суперсерииБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...