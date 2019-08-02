Деревянченко уже боролся за титул IBF, но проиграл Джейкобсу / Фото: AFP

Альварес лишен пояса IBF, титул в супербою разыграют Деревянченко и Головкин https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-02T09:40:00+03:00 Бокс Украинский боксер вновь будет бороться за чемпионский титул

Мексиканец Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) лишен титула чемпиона мира по версии IBF, сообщает ESPN. Ожидается, что вакантный титул будет разыгран между бойцами с наивысшим рейтингом по версии Международной боксерская федерации: обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) из Украины и экс-чемпионом IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

Команды Альвареса и Деревянченко продолжительное время вели переговоры о поединке, но не сумели договориться к дедлайну. Причина разногласия сторон – в распределении призового фонда. У Альвареса попросили IBF предоставить еще 24 часа для того, чтобы окончательно уладить сделку, но им было отказано. Как только отведенное на переговоры время истекло, представители IBF отправили письма всем заинтересованным сторонам, объявив о том, что Альварес лишен титула.

Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниэлу Джейкобсу.

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Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс, а Джейкобс в свою очередь проиграл титул Альваресу, который объединил у себя три пояса в среднем весе. IBF сначала санкционировала поединок мексиканца с украинец, но затем неожиданно отозвала свое решение.

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У объединенного чемпиона (WBA Super, IBF, WBC) Альвареса попытались "пойти другим путем" – на скорую руку организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула WBO американцем Деметриусом Эндрэдом (28-0, 17 КО), тем самым попросив у IBF отсрочки обязательной защиты с Деревянченко. Но в организации вновь отказали мексиканцу. Причина отказа все та же – отведенное на переговоры время истекло.

В ESPN предполагают, что бой за вакантный титул между Головкиным и Деревянченко состоится в октябре.

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