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Альварес откажется от пояса Ковалева: что говорят в команде мексиканского чемпиона

4 ноября, 11:34

Сауль не будет боксировать на два дивизиона выше и собирается вернуться в привычный средний вес

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

Мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), который вчера ранним утром в Лас-Вегасе нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) отобрал у него пояс WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), собирается отказаться от трофея. Ранее мы писали, как Альварес сокрушил российского Крушителя Ковалева.

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Ради поединка с россиянином Канело поднялся на две категории из своего привычного среднего веса, но теперь, после того, как стал чемпионом мира в четырех дивизионах, собирается отказаться от титула WBO в полутяжелом. По крайней мере, так говорят источники в ближайшем окружении мексиканца. "Сауль вернется в средний вес", – сообщил один из представителей команды Канело. Хотя, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прогнозировал, что Альварес нацелиться на двух россиян-чемпионов в полутяжелом дивизионе..

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Также ранее мы писали, что говорили Ковалев и Альварес после боя и какие планы были у Канело изначально: День мертвых и нехватка выносливости для джеба.

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боксер WBO Сауль Альварес Сергей Ковалев

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