Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром
Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего
Стриминговая платформа DAZN предложила чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО) контракт на два боя. Как сообщает WBN, сумма контракта составляет 50 миллионов долларов, по 25 млн – за каждый поединок.
В списке возможных соперников Уайлдера – Александр Усик (16-0, 12 КО), Владимир Кличко (64-5, 54 КО), Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) и Доминик Бризил (20-1, 18 КО). Хотя, напомним, Владимир Кличко официально о возобновлении спортивной карьеры не объявлял.
В случае побед в этих двух поединках американец Уайлдер встретится с чемпионом по версиям WBO, WBA и IBF – Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).
Отметим, что именно Уайлдеру по прозвищу Бронзовый бомбардировщик принадлежит самая продолжительная серия побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе - 32. Он побил рекорд Виталия Кличко (27).
Как сообщалось ранее, Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, но не выиграл.
Также сообщалось, что одессит дает Владимиру Кличко миллиард за возвращение в ринг.
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