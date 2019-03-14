Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Деонтей Уайлдер. Фото: Getty Images

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9f9/601/5c89f9601b32c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9f9/601/5c89f9601b32c.png 2019-03-14T09:05:04+02:00 Бокс Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев - Александра Усика и Кличко-младшего

Стриминговая платформа DAZN предложила чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО) контракт на два боя. Как сообщает WBN, сумма контракта составляет 50 миллионов долларов, по 25 млн – за каждый поединок.

В списке возможных соперников Уайлдера – Александр Усик (16-0, 12 КО), Владимир Кличко (64-5, 54 КО), Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) и Доминик Бризил (20-1, 18 КО). Хотя, напомним, Владимир Кличко официально о возобновлении спортивной карьеры не объявлял.

В случае побед в этих двух поединках американец Уайлдер встретится с чемпионом по версиям WBO, WBA и IBF – Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Отметим, что именно Уайлдеру по прозвищу Бронзовый бомбардировщик принадлежит самая продолжительная серия побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе - 32. Он побил рекорд Виталия Кличко (27).

Как сообщалось ранее, Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, но не выиграл.

Также сообщалось, что одессит дает Владимиру Кличко миллиард за возвращение в ринг.

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