Американец для Хитрова: названа дата следующего боя главной украинской "жертвы" Лондона-2012

30-летний украинец выйдет в ринг против соперника, проигравшего всего один из своих 12 поединков

Евгений Хитров. Фото: Instagram

Украинский боксер второго среднего веса Евгений Хитров (18-2, 15 КО) узнал дату следующего поединка. Чемпион мира-2011 среди любителей выйдет в ринг 1 августа в Монровилле, Пенсильвания, против американца Габриэля Пама (11-1, 5 КО) в 8-раундовом поединке. Трансляция боя будет на платформе UFC Fight Pass. Также в рамках этого вечера бокса выступит и обладатель пояса WBC United States в полусреднем весе Иван Голуб (16-1, 12 КО). Однако его соперник еще неизвестен.

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Евгений Хитров. Тренировка в США. Видео – Instagram боксера

Напомним, что Евгений Хитров был участником самого скандального боя на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Судьи пошли на ошибку, чтобы обокрасть нашего чемпиона мира и задобрить хозяев, присудив победу британцу Энтони Огого. Наша сторона подала протест на результат боя, однако он был отклонен.

Хитров и его жена Ольга

Отметим, что в своем последнем поединке Евгений Хитров эффектно нокаутировал Малькольма Макаллистера. Средневес по прозвищу "Украинский лев" очень уверенно чувствовал себя в ринге и без труда "отключил" своего соперника в четвертом раунде.

До этого Евгений Хитров участвовал в боксерском шоу Претендент (The Contender) на американском телеканале, где 16 боксеров по олимпийской системе (на выбывание) дрались за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США. Увы, там украинец прекратил борьбу уже на стадии 1/4 финала.

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