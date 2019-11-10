Американец Хейни защитил бывший пояс Ломаченко с травмой плеча и вызвал украинца в 2020-м

Девин отправлял соперника в нокдаун в пятом раунде, но досрочно не выиграл

Девин Хейни / Фото: DAZN

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Американский легковес Девин Хейни (24-0, 15 KO), которому на недавнем конгрессе WBC был отдан чемпионский пояс Василия Ломаченко, провел первую защиту титула. В бою с доминиканцем Альфредо Сантьяго (12-1, 4 KO) в Лос-Анджелесе у Хейни было ощутимое превосходство на протяжении всех 12 раундов, он даже отправил соперника в нокдаун в пятой трехминутке, но досрочно выиграть не сумел. Ранее мы писали, что претендент на пояс Ломаченко Хейни не хочет ждать пока Лома постареет, и готов к бою с ними уже сейчас.

После боя 20-летний Девин заявил, что, начиная со второго раунда ему пришлось боксировать с травмой плеча, но это никак не отразилось на судейских записках – поединок завершился абсолютно единогласными решением судей – 120:107 в пользу действующего чемпиона мира.

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20-летний Хейни в очередной раз бросил вызов всем топовым бойцам своей категории, уделив несколько больше внимания американцу Райану Гарсие. Хотя боец Golden Boy Promotions недавно говорил, что пока не очень заинтересован в таком поединке.

"В 2020 году я хочу драться с топовыми боксерами, меня интересуют все обладатели чемпионских титулов, – сказал Девин. – Я выйду против Ломаченко или Райана Гарсии. Это будут великолепные поединки. Я готов к боям с ними. И лучше сделать это раньше, чем позже".

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За этот бой Хейни гарантировано получит 1 миллион долларов, а его соперник Сантьяго всего 90 тысяч.

Ранее мы давали комментарий тренера Гвоздика Тедди Атласа, который заявил после поединка с Бетербиевым, что он гордится Александром, но не гордится собой.

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