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Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

Сегодня, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

21-летний американский боксер Теофимо Лопес в Нью-Йорке расправился с чемпионом Европы в легком весе 31-летним Эдисом Татли из Финляндии. Победа была добыта нокаутом в пятом раунде. Татли пропустил от Лопеса мощный правый прямой в туловище, после чего уже не смог продолжить бой. Интересно, что аналогичным образом, зарядив сопернику по почкам, один из своих последних  поединков – против Хорхе Линареса – выиграл и наш Василий Ломаченко, которого Теофимо Лопес то и дело вызывает на бой. Более того, во время недавней словесной перепалки в ресторане отец Теофимо Лопеса пригрозил Василию, что его сын "убьет" украинца в ринге.

Свою победу над финном Теофимо Лопес отметил так же, как и предыдущие, под рев трибун исполнив сальто назад. Накануне поединка с Эдисом Татли американец заявлял: "Я готов к бою против Василия Ломаченко, однако он должен состояться только в этом году, поскольку в 2020-м я буду уже выступать в первом полусреднем весе". А по окончании боя с финном риторика Гомеса была следующей:

"У меня был не лучший лагерь, но я сделал то, что и должен был и вышел победителем. Я знал, что поймаю его ударом по корпусу. Я отвлек его и нокаутировал. Теперь я хочу бой за пояс чемпиона мира. Это мое желание. Я готов к любому бою, если там будет пояс. Никто не сумеет справиться с моей силой", – утверждает Лопес.

Как сообщалось ранее, названы все претенденты на роль следующей жертвы Ломаченко. По словам промоутера, в сентябре украинский Хайтек сразится с кем-то из тройки Гарсия, Комми, Кэмпбелл. Поединок может состояться в Англии.

Также сообщалось, что в сети высмеяли Беринчика, который после боя с японцем замахнулся на Ломаченко. Болельщики советуют Денису брать в подмогу Теофимо Лопеса: "Может, в формате два одного у них и будут шансы".

Напомним, 25 мая в супертяжелом весе дебютирует Александр Усик, которого ждет бой с Карлосом Такамом:


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес

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Сегодня|Спорт

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