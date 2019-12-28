Американец, вырубающий соперников коленом в прыжке, против японского "Животного": анонс боя в MMA

Яркий ударник против японского нокаутера: анонс боя Майкл Пейдж - Шинше Андзаи на "разогреве" у Емельяненко

Майкл Пейдж - Шинше Андзаи

На разогреве поединка Федора Емельяненко на Bellator 237 в Японии 29 декабря яркий ударник британец Майкл Пейдж по прозвищу "Яд" встретится с японцем Шинше Андзаи. В пассиве 32-летнего Пейджа всего одно поражение в профессиональном MMA, а всего он провел 17 боев. Он считается одним из лучших нокаутеров в дивизионе, а процент побед таким способом у британца равен 63-м.

Майкл Пейдж – это тот самый боец, который в сентябре завершил свой бой ярким ударом коленом в прыжке, а затем поиздевался над соперником. Пейдж одержал победу над ирландцем Ричардом Киели, нанеся нокаутирующий удар в первом раунде. После этого британец изобразил головокружение, словно сам получил удар по голове:

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В свою очередь, 34-летний Андзаи по прозвищу "Животное" одержал 11 побед в 14 боях. Он тоже нокаутер – только четыре поединка с его участием завершились подсчетом очков.

Эксперты считают британского бойца фаворитом этого противостояния: коэффициент на победу Макла Пейджа составляет всего 1.09, тогда как котировка на японского спортсмена – 7.30. Вероятность победу Пейджа исходя из коэффициентов букмекеров – 87 процентов.

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