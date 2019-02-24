Американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира: бой остановили из-за рассечения

Рефери остановил бой в 10-м раунде из-за кровотечения, но так как травма была нанесена головой, решение о победителе принимали судьи

Энтони Диррелл. Фото: Getty Images

Американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира: бой остановили из-за рассечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/24b/f25/5c724bf250975.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/24b/f25/5c724bf250975.jpg 2019-02-24T09:48:34+02:00 Бокс Рефери остановил бой в 10-м раунде из-за кровотечения, но так как травма была нанесена головой, решение о победителе принимали судьи

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Энтони Дирреллом (33-1-1, 24 KO) и Авни Йылдырымом (21-2, 12 KO) из Турции завершился победой боксера из США. Отметим, что Диррелл владел поясом WBC с 2014 по 2015 год.

Поскольку большая часть боя проходила в драке в инфайтинге, не обошлось без столкновений головами. В 7-м раунде Йылдырым посек Диррелла возле левого глаза. Кровь заливала глаз американца, и в 10-м раунде доктор посоветовал рефери остановить бой.

Йылдырым принялся праздновать победу, но поскольку посек он Диррелла головой, то пришлось дожидаться решения судей. А они посчитали иначе: 96:94 (Диррелл), 98:92 (Йылдырым) и 96:94 (Диррелл).

Ранее мы сообщали, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры. Украинский чемпион, которому недавно исполнился 31 год, заявил, что может покинуть ринг в 33.

Также сообщалось, что Василия Ломаченко ждет боксер по прозвищу "Миллион долларов" с собственным залом. В следующем поединке украинец 12 апреля в Лос-Анджелесе встретится с Кроллой: интересные факты о британском боксере.

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