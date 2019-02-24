Американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира: бой остановили из-за рассечения
Рефери остановил бой в 10-м раунде из-за кровотечения, но так как травма была нанесена головой, решение о победителе принимали судьи
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Энтони Дирреллом (33-1-1, 24 KO) и Авни Йылдырымом (21-2, 12 KO) из Турции завершился победой боксера из США. Отметим, что Диррелл владел поясом WBC с 2014 по 2015 год.
Поскольку большая часть боя проходила в драке в инфайтинге, не обошлось без столкновений головами. В 7-м раунде Йылдырым посек Диррелла возле левого глаза. Кровь заливала глаз американца, и в 10-м раунде доктор посоветовал рефери остановить бой.
Йылдырым принялся праздновать победу, но поскольку посек он Диррелла головой, то пришлось дожидаться решения судей. А они посчитали иначе: 96:94 (Диррелл), 98:92 (Йылдырым) и 96:94 (Диррелл).
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