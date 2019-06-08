Американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика

"Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту

Александр Гвоздик. Фото: AFP

Американский промоутер Боб Арум высказался категорически против проведения Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в полутяжелом весе. "Нам не нужен турнир, – заявил BoxingTalk 87-летний Боб Арум. – У нас достаточно хороших полутяжеловесов, чтобы проводить отличные бои и без турнира. Мы не собираемся никому отдавать наших бойцов, чтобы они боксировали на другой платформе в каком-то турнире".

Напомним, на контракте с Арумом состоят три из четырех чемпионов мира - Александр Гвоздик (WBC), Артур Бетербиев (IBF) и Сергей Ковалев (WBO). В первом сезоне WBSS победу отпраздновал Александр Усик. При этом, как сообщалось ранее, Александр Гвоздик заявил, что хотел бы принять участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Победитель турнира, как предполагается, станет абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории.

"Конечно, у меня есть желание, есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир WBSS – это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться", – утверждал Александр Гвоздик.

Ранее стало известно, какую травму получил Нгумбу в бою против Гвоздика. В лагере соперник украинца заявили, что Нгумбу порвал связки и поэтому не смог продолжить чемпионский поединок. Правда, менеджер украинского боксера Эгис Климас усомнился в правдоподобности травмы француза.

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