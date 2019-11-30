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Андрей Руденко – Чжан Чжилей: где смотреть бой, в котором украинца на дуэли взглядов заменил промоутер

30 ноября, 16:53

В бою, где китаец защищал титул WBO Oriental, украинец заменил россиянина Кузьмина

Чжан Чжилей - Андрей Руденко

Чжан Чжилей - Андрей Руденко / Фото: Twitter

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30 ноября в Монте-Карло украинский супертяж Андрей Руденко (32-4, 20 КО) проведет бой за пояс WBO Oriental против перспективного китайского бойца Чжана Чжилея. Накануне противостояния случилось непредвиденное – уроженец Днепра не успел прилететь на пресс-конференция. И организатор вечера бокса в Монако британский промоутер Эдди Хирн проявил смекалку и вышел на шуточную дуэль взглядов с Чжилеем вместо украинца. Выглядело забавно, хотя в габаритах Хирн особенно не уступал.

Вечер бокса в Великобритании транслирует телеканал Скай Спортс, в США — на DAZN, в России — Матч ТВ с началом трансляции в 22:20 по Киеву (23:20 по Москве).

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А вот на взвешивании Руденко уже был и оказался на 15 кг легче своего китайского оппонента

Отметим, что в этом вечере Андрей, который провел на профи-ринге 36 поединков, заменил травмированного россиянина Сергея Кузьмина. 36-летний Руденко в марте 2019-го проиграл 26-летнему немцу Агиту Кабайелу (19-0, 13 КО) бой за титул чемпиона Европы EBU. Бой был относительно равным, пока в шестом раунде Кабайел после серии ударов в голову и завершающего по печени не отправил Руденко в нокдаун. После этого эпизода преимущество немецкого боксера стало ощутимым, и судьи отдали ему победу.

Соперник украинца – 36-летний китаец Чжан Чжилей (20-0, 16 КО) девять последних своих последних боев выиграл досрочно, а последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года. Чжилей Чжан – серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине и пришел на профессиональный ринг поздновато, но считается достаточно техничным и опасным оппонентом.

"Сначала я хотел бы извиниться перед Эдди Хирном, потому что я должен был сражаться здесь в прошлом году, но я этого не сделал ,- заявил накануне Чжан. – Теперь я здесь, я хочу показать всем, что я могу сделать на ринге. Я также хотел бы поблагодарить моего тренера, моих советников и моего промоутера. Все вокруг меня толкали меня очень сильно и мотивировали, поэтому я не могу дождаться субботы. Вы увидите китайскую силу!"

Ранее мы также давали комментарий Руденко – о поражении Джошуа: "Владимир Кличко Руиса прошел бы без проблем".

Смотрите также, как 30-летний боксер Иван Голуб нокаутировал противника из США

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WBO супертяжелый вес Андрей Руденко Монако Эдди Хирн

Источник: Boxing Scene

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