Андрей Синепупов: "У Ломаченко скоро начнутся проблемы"

Первый украинский интерконтинентальный чемпион рассказал нам о тайминге Кличко, нашем стиле бокса и чемпионах, а также о том, что делать простому человеку для самобороны

В гостях студии segodnya.ua побывал первый украинский чемпион мира по боксу среди профессионалов – Андрей Синепупов. В 1994 году он завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO в весовой категории до 66,6 кг. Провел 49 боев, причем в одном из них у него на "разогреве" дрался тогда еще не ставший чемпионом Владимир Кличко. Синепупов завершил карьеру в 2000 году и стал тренером бокса. Среди звездных подопечных Андрея – чемпионы мира Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Артем Далакян, чемпион Европы Дмитрий Кучер.

Вместе с Андреем Синепуповым в редакцию приехал вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины и глава судейской коллегии Олег Кудеров.

- Андрей, вы были успешным боксером, сейчас работаете тренером. Какая роль вам больше по душе?

- В школе я занимался боксом, в институте я занимался боксом, в армии я занимался боксом... То есть, вся жизнь с 12 лет была связана с боксом. Поэтому вариантов практически не было. Нравилось завоевывать медали, нравилось подыматься на пьедестал, сейчас очень нравится, когда мои боксеры выигрывают. Это то, чем я живу. Есть подготовка – есть результат. Это очень важно, я считаю это – жизнь, а не существование. Я жил боксом как боксер, и живу боксом как тренер. Подготовка – бой, подготовка – бой. Когда победа – я понимаю, что это часть моей заслуги. Так что и там, и там комфортно.

- Кого вы сейчас тренируете?

- Я заключаю контракты. В том году ко мне приезжали в Киев англичанин, бельгиец. В данный момент работаю с еще одним бельгийцем. Ну как бельгийцем. Вадим Столярчук – русский, но давно живет в Бельгии, у него местная лицензия. Недавно у Вадима был бой в Харькове, который он выиграл. У нас как, двухнедельная подготовка, а потом бой – это как экзамен. После него анализируем, в каких компонентах нужно добавить. Пока парень растет, но думаю, в следующем году уже может проводить бои за интерконтинентальный пояс.

Олег Кудеров: "Хочу дополнить, Андрей и Вадим не знакомы были раньше. Списались через интернет, через общих знакомых. И Столярчук изъявил желание поработать в Украине. Он сам себе перелет оплатил, проживание и месяц здесь тренировался".

- Назовите самого известного боксера, с которым работали.

- Не скажу о самом известном, чтобы другим не было обидно. Назову известных. Первый был Алексей Трофимов, потом был Вячеслав Сенченко, работал с Автандилом Хурцидзе, был вторым тренером у Виктора Постола, плотно работал с Дмитрием Кучером и Артемом Далакяном.

- Что не хватило Кучеру, дабы стать чемпионом мира?

- В 2013 году в Монте-Карло в бою за пояс WBC Silver Кучер проиграл Илунгу Макабу (решением судей 113-114, 113-115, 114-114). Мы, скорее всего, немножко "перебрали" с подготовкой. Тренировались в Лос-Анджелесе, потом поехали в Мексику в лагерь к Саулю Альваресу, затем отправились в Чехов. Договорились о тренировках с Денисом Лебедевым, нам нужен был левша. Потом полетели в Германию. И что-то было лишним… Должен был Дима выигрывать тот бой. Макабу хороший нокаутер, у него коэффициент нокаутов зашкаливает (20 в 21 поединке – ред). Но и Дима бьющий. А в боксе есть такое понятие, кто сам бьет тот сам и падает. Потому что боксер, который постоянно бьет, становится самоуверенным. Думает только о своем ударе, который свалит соперника и забывает о своей защите. А может Дима немного и перегорел… Он был бьющим, острым, многое умел, но проиграл важный бой. А так были бы хорошие контракты.

Вот я недавно с ним летал в ЮАР и Кучер опять проиграл (по очкам Кевину Лерене бой за пояс IBO – ред.). Сейчас Дима уже не тот. Сказываются травмы плеча, колена. Он уже не тренируется, как раньше. Мы с ним делали ОФП в Балаклаве, потом были хорошие спарринг- партнеры из Англии, Франции, США. На тренировку не идешь, как в столовую, там можно было выхватить серьезно. В данный момент уже нет таких спарринг-партнеров, мотивации, да и Балаклавы нет. Понятно, что хотелось выиграть, да и соперник был по силам. Но что самое главное в боксе?

- Бить сильно?

- Это главное.

- Держать удар?

- Это тоже главное. А самое главное – вовремя уйти из бокса. Я вам приведу пример. Леннокс Льюис – красавчик. Виталий Кличко – оставил пояс, деритесь. А вот другие примеры – Майк Тайсон, Мухаммед Али, Рой Джонс... Это очень важно: вовремя уйти. Я сам по себе знаю. Оно затягивает, затягивает и не понимаешь, что поезд ушел. Есть один хороший боксер, не буду говорить его фамилию, который тоже вовремя не ушел. Проиграл бой, но убеждает, что еще может драться. Я ему говорю: "Хватит! У тебя есть жена, ребенок. Нужно чтобы ты растил ребенка, а не жена работала на тебя. Вот Холифилд хочет в пятый раз стать чемпионом мира, ты в это веришь?" – Он: "Нет, конечно". – Я: "А он верит. Но это иллюзия. И твоя вера в свои будущие победы – это иллюзия. Ты был хорошим боксером, но время уже прошло. Не та скорость, мотивация не та. Это важный такой аспект".

Олег Кудеров: "Есть жизнь после бокса. Это правильный тезис. Бокс будет профессией лишь до какого-то возраста, а потом надо уйти. Период, когда ты был сильным боксером и тебе все хлопали пройдет. И это важно понимать. Занимаясь боксом надо всегда думать об альтернативе – что будешь делать после завершения карьеры. Или идешь на тренерскую работу или выбираешь что-то другое".

- Андрей, а вы думали, чем будете заниматься после бокса?

- Скажи мне кто-то что я стану тренером – рассмеялся бы. Честно, не думал. Я родом сам из Макеевки, в 1992 году приехал по контракту в Киев здесь и остался. Дочь здесь родилась, обжились. И когда я закончил с боксом, то поначалу не нашел себя, не знал чем заниматься.

А деньги имеют такое свойство: то начинают кончаться, то кончают начинаться.

И вот однажды ко мне приехал мой друг Дмитрий Елисеев и говорит, что создал свой клуб в Донецке, любительский бокс развивает, но хочет делать профессиональное ответвление. И рассматривает мою кандидатуру в качестве тренера. Мы вечером поужинали, выпили бутылочку коньячка за разговором, а наутро я встаю и говорю супруге: "Я еду в Донецк". – Она: "Ну хорошо". – "Ты не поняла, я еду работать". И так я стал тренером. И я счастлив. Пишу планы, разрабатываю стратегию, тренировки. Это интересно и важно, вон бельгиец немножко не понимает таких нюансов. Может прийти на тренировку и сказать: "А можно сегодня на лапах поработать, а можно то, а можно се". Я говорю: "Подожди, уважаемый. Я под тебя тренировки продумываю. Вот ты отбоксировал и видны ошибки, ты заваливаешься, опаздываешь, пропускаешь. Над этим нужно работать". Многие считают, что можно прийти к тренеру и сказать: "Поставьте мне удар". И ты уже боксер. Это невозможно, нет такого понятия, как поставить удар. Все делается в комплексе – та же работа ног, прыжки, перенос веса тела с ноги на ногу. А бить в мешок и надеяться, что у тебя появится удар – это глупость. Поэтому я и расписываю детально планы, что делаю со своими подопечными. Это прикольно, это классно. А если после этого еще и результат есть, то вдвойне хорошо.

- Владимир Кличко вовремя закончил?

- Думаю, да. Перед его боем с Джошуа на базе в Конча-Заспе готовились три команды. Были там и я и Владимир. Мы ж с ним давно знакомы, еще на СКА вместе тренировались. Тогда он был любителем, я профессионалом. Он обрадовался, когда меня увидел. Пообщались душевно. И я хотел ему сказать: "Ну всех денег не заработаешь. Ты и так успешный, знаменитый, богатый. Можно заканчивать". Так что я думаю, он вовремя закончил с боксом. И не нужно возвращаться. Надо уходить и забывать, хоть это и очень тяжело.

Олег Кудеров: "Тем более, что Владимир далеко не глупый человек сам по себе. Он найдет себя в жизни. Конечно, хотелось бы уходить победителем, но ничего. Он десять лет был лидером супертяжелого веса. Раньше казалось бы нонсенсом, что белый боксер выиграет Олимпиаду в супертяжелом весе, а потом еще будет доминировать в профессионалах".

- Это была эпоха Кличко. Два брата – короли супертяжелого веса. Не знаю, повторится ли что-либо подобное в будущем.

- Какие фишки есть, чтобы вывести из себя соперника?

- В 1994 году мы прилетели в Нью-Йорк позаниматься в зале, где тренировался Майк Тайсон. Кстати, тогда там тренировался молодой еще Шеннон Бриггс. Так вот, проводим зале спарринги, а темнокожие ребята уж больно бить начинают. Спарринг подразумевает, что если попал, то отошел, дал сопернику отдохнуть. А там именно работают на добивание. Причем очень много грязи, бьют явно ниже пояса, явно по затылку. Мы в шоке. Как-то в ресторанчике встречаемся с чемпионом мира Арбачаковым, Кобозевым, общаемся. Я и рассказываю: "Ну, капец бьют, выходят и садят ниже пояса". А они смеются: "А что вы хотели? Вы же конкуренты, отбираете их хлеб. Бейте так же". Но меня этому не учили, нельзя же так делать. Однако заставил себя, потому что невозможно было терпеть. Откровенно показываю, что буду бить ниже пояса. Шлепнул и как бабка пошептала. Уже нормально спаррингуем.

- Чему вас еще не учили, что есть в Америке?

- Лезть в рубку. Говорили: один удар нанеси и ни один не пропусти. А американцам нужно двадцать ударов в одну сторону, двадцать в другую. Чтобы кровь, синяки. Вот это для них класс. У нас все по-другому. Заметьте, Ломаченко же не лезет в рубку. Тот же Усик, раскатал, раскатал – бам, шлепнул. Вот это классика.

Вспоминаю, как мы с Олегом Малиновским поехали на сборы в Гвадалахару. Идет спарринг и такая заруба в ринге. Я говорю: "Олег, что ты делаешь? Зачем ты рубишься с ним? Это его бокс. Этого тебе не надо, покажи свой бокс, раскатай его на ногах. Зачем туда лезть и пропускать много ударов. Раскатывай и пусть лишь он пропускает".

Для американцев, мексиканцев когда зарубы в ринге это – вау! Когда бой идет на дистанции – у-у-у-у-у. Им такое не нравится, им нужно, чтобы боксеры дрались, нужна зрелищность. Но опять же, разве Ломаченко не зрелищный? Конечно зрелищный. У него своя зрелищность. Кстати, в Америке тоже есть такие боксеры. Мастер защиты – Холифилд, тот же Джеймс Тони. Смотришь их бои, блин, пять ударов за минуту пропустил. А когда пересматриваешь замедленный режим: раз – в миллиметре от головы прошла перчатка, два – увернулся, три – мимо... И ни одного удара не пропустил! И такое лишь увидит боковой судья. Нам бы взять на вооружение их умение уходить от ударов.

А американцы уже учатся у Папаченко (так они называют Ломаченко-старшего), как на ногах двигаться.

Олег Кудеров: "Почему у нас с Америкой разные школы бокса? Да потому что в СССР готовились к любительским боям на три раунда. А американские профи были готовы к длительным поединкам. Нам нужно было за три раунда показать кто есть кто, а в профи большая дистанция и бой ставится по другому".

- Вспоминаю, как в 1994 году мы были в Америке и легендарный тренер Тедди Атлас дал нам ценный совет. Если ты вышел в ринг и делаешь одну и ту же работу, повторяясь в атаке и защите, то не выходи на второй раунд. Тебя уже просчитали. Есть алгоритм действий, как в математике. Если ты будешь все время выходить на одну и ту же точку, то туда и будет лететь удар. Повторяться нельзя. Это Олимпиаду можно было выиграть "на челночке". Подошел, ударил, отошел. Три раунда – и победа. А в профи можно так делать 3-4-5 раундов, а потом тебя прочитают и нокаутируют. Нужно менять тактику.

- Кличко разве не делал так?

- Он бил!

Олег Кудеров. "Он рос, был момент, когда его критиковали сильно, что садился на заднюю ногу. Потом его команда добилась того, что когда идет атака он начал клинчевать. Но он и бил, от боя к бою рос. Профессиональный бокс любит акценты, раз попал, два – класс. Но еще должно быть искусство защиты, боксер должен быть прагматичным. Если будет идти раздача, это как бы в ринг вышли два мясника".

- Они очень добавили со Стюартом. Кличко стал намного интересней, разнообразней. С другой стороны, бил три удара – и никто с ним справиться не мог. Левый прямой, раз-два и левый боковой. И все. Арсенал боксера чемпиона мира по трем версиям в супертяжелом весе. И никто не мог ничего сделать. Довел действия до автоматизма. Есть еще такой момент – тайминг, если боксер находится вне зоны удара, он не бьет этот удар, а когда он входит в дистанцию – и сразу удар. Есть ударная дистанция. У Кличко ударная дистанция дальняя и средняя, если вблизи он уже все – раз и клинч. А тайминг – поймать боксера на своей ударной дистанции.

- Но с Джошуа Владимир ввязался в рубку?

- Он показал самый интересный из всех своих боев. И не уверен, что это Джошуа навязал такой бой. Всегда перед боем просматриваешь слабые и сильные стороны противника. За счет чего он тебя может поставить в неудобное положение, и за счет чего ты можешь его вывести из зоны комфорта. Надо учитывать, как любит драться соперник – на дальней дистанции или ближней, первым номером работать или вторым, у кого ударная мощь сильнее, проигрываешь в скорости или наоборот. Это математика. Это все намного серьезней, чем то, что видят зрители. Все рассчитывается. И что хотели сделать в команде Кличко, я не знаю. Навязал ли бой Джошуа или Кличко так захотел. Но это был один из самых шикарных боев Кличко, хоть он и проиграл. Он ведь раньше после падений почти не выигрывал. А здесь упал, восстановился, шлепнул Джошуа, а потом не хватило выносливости. Нет, ни психологии. Он не сломался. Прошлые бои, когда Владимир падал, то ломался. Он резко уставал и его добивали. Вы понимаете, что после падения творится в голове, сразу "жим-жим", куда деваться, тем более соперник летит окрыленный вдвойне.

Был такой боксер – Василий Жиров. Олимпийский чемпион, Кубок Вэла Баркера (самому техничному боксеру Олимпиады – ред.). Бил всех, в основном, по печени, все это знали, но все падали. Его ненавидели: во-первых, он не американец, во-вторых, не зрелищный. Он раскатывал, раскатывал и точно был. Не влезал в драку, у него был хороший тайминг. На него ходили зрители и думали: "Когда же ты уже проиграешь?". Он прилично побеждал, был чемпионом мира. Потом у него выиграл Джеймс Тони, а все аж вздохнули: "Наконец-то!". Поэтому понятие зрелищный или нет… Для нас, профессионалов, я вижу как он "вытягивает", готовит атаку, как он будет бить. А для американских зрителей это неинтересно, им нужна рубка.

Хотя, есть боксеры другого плана. Тот же Оскар де ла Хойа, тот же Флойд Мейвезер, который техничный, шикарный, олимпийский чемпион Леонард. Они умели намного больше, чем просто рубиться. Андре Уорд, который победил Сергея Ковалева. Это высшая лига! Умные, техничные. Есть такой боксер – Артуро Гатти. Да, классно, всех бил, устраивал трилогии, шикарный нокаутер, но только встретился с высшей лигой, то продержался 2-3 раунда.

- Как изменился профессиональный бокс с тех пор, как вы начинали в начале 1990-х?

- Бокс стал более силовой, мощный, атлетичный. Потому что если у тебя нет физики и выносливости, то даже нет смысла выходит на большой ринг. Возьмем Васю Ломаченко. Он, в самом деле, шикарный. Кроме того, что он техничный, его сломать никто не может и не сможет, он настолько физически сильный! Или Усик, Андре Уорд. Вот Сергей Ковалев, один из самых бьющих боксеров среди всех весовых категорий. Первый бой с Уордом был спорный. Но во втором Уорд его "раскатал". Но если бы Уорд не был физически сильным, то Ковалев снес бы его с ринга. Бокс стал более темповой, энергичный.

- Ваш рейтинг топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории?

- Тяжело распределить по местам. Очень нравится Андре Уорд. Не могу сейчас поставить Ломаченко на первое место. Его взяли на контракт, у него было очень много боев в любителях – несколько сотен. Когда у человека столько боев, то у него есть травмы, изношенность организма в какой-то мере. И еще ему делать 30-50 боев, чтобы довести до титула? Никто не собирался. Его сразу, с первых боев, ставят с одним из сильнейших. У Ломаченко всего 12 боев в профи и он завоевал звание чемпиона мира в третьей весовой категории!

- Когда впервые увидели Василия Ломаченко?

- В начале 2000-х годов в Донецке был сбор любителей. Мне говорят: вот это Василий Ломаченко, чемпион мира среди молодежи. Я посмотрел, усмехнулся. Недооценил его. Есть молодежный бокс, а есть взрослый. Очень многие боксеры, которые шикарно боксировали по юношам и молодежи, при переходе во взрослый бокс не достигали там результата. В юношах можно было выигрывать просто за счет физического превосходства. Поэтому я подумал про Ломаченко: ну сильный парень физически, но это еще ничего не значит. Я глубоко ошибся. Сейчас я понимаю, что в данный момент он в пятерке лучших боксеров мира – один из сильнейших. Он будет сильнейшим.

Сколько Ломаченко будет удерживать эту позицию – тяжело предугадать, потому что у него будут проблемы.

Боксер, который в своем дивизионе, а он начинал в 57 кг, бьет всех, как говорят в Америке, выходит mismatch, с девочкой боксируешь, неинтересно. Никто не купит билет или платную трансляцию. Приходится переходить в другую весовую категорию – 59 кг. Снова выиграл у лучших, соперников больше нет, приходится снова повышать вес. Сейчас будет 61,2 кг. Выиграет у нескольких лучших в этом весе, снова нужно будет идти выше. Насколько выше вообще возможно?

- А в чем проблема?

- Проблема в том, что есть прирожденные боксер этого веса, а есть те, кто набирают.

- Он потеряет скорость?

- Нет, силу. Он сейчас сильный и техничный, умелый, выносливый. В этом весе ему хватает. Насколько хватит? 61, 63, 66…?

- По опыту можете сказать, насколько его хватит?

- Не знаю. Сейчас его соперники уступают и в скорости, и в технике, и в подвижности. Когда боксер не будет уступать, то это называется противостояние.

- Есть сейчас такой боксер в весе Ломаченко или чуть выше?

- В этих весах – пока нет. Знаете, бывают эпохи боксеров. Была эпоха Мэнни Пакьяо. Все ждали его бой с Флойдом Мейвезером. Два разноплановых боксера: техничный мастер защиты, хладнокровный и бьющий Мейвезер и "ураган", который сметает, быстрый, зрелищный Пакьяо. Мейвезер в боях, бывало, заходил в угол и защищался. Кто мог его сломать? Никто! А почему? Он в физике не уступал! Кто сломает Ломаченко в этом дивизионе? Да никто, потому что он в физике не уступает. И это я не беру работу ног, скорость мышления, а они у него шикарные. Вы знаете, какой он удар нанесет? Я не знаю. Он и сам может не знать, когда и куда он ударит, на автомате идет. У него на одну ситуацию несколько вариантов удара: с разных сторон, навстречу, на отходе, как угодно. Куда он уйдет, в какую сторону, откуда ударит? Знает только он, а может и он не знает. Сначала ушел, сделал, а потом уже думает: "Хорошо, получилось, красавчик!". Это правда. Все наработано до "автомата".

- Усик – Гассиев. Ваш прогноз?

- Усик.

- А за счет чего Гассиев мог бы победить?

- За счет мощи, сильного удара. И за счет его команды. У него они шикарная. Он очень сильно прибавил. Все сравнивают их прошлые бои.

Усик – Бриедис (тяжелая победа по очкам решением большинства судей, один дал ничью – прим.segodnya.ua). Усику этот бой пошел на пользу. Он уже понимает, что так делать не надо. Нужно боксировать по-другому. Хорошо, что этот бой случился. Он и его команда сделают выводы.

Гассиев – Дортикос (яркая победа нокаутом в 12 раунде, Дортикос вылетел за пределы ринга – прим. segodnya.ua). Но Дортикос – не Усик. Дортикос хорошо делает "маятник", работу туловищем, но он стоит. А Усик не стоит. Попасть в мишень, которая стоит, пусть даже делает защитные действия, и в боксера, который двигается, это разные вещи. У Усика хорошие ноги.

- Говорят, у Усика не нокаутирующий удар?

- Нет такого понятия, как удар "нокаутирующий" или "не нокаутирующий". Он не ставит акцент на завершении нокаутом. Если бы он ставил на нокаут, то, возможно, он пропускал бы лишние удары. Он "раскатывает". В его арсенале есть много ударов, но он не делает акцент на том, что нужно "шлепнуть", "засадить". А по возможности "пушка" может вылететь. Это такая манера боя.

- Но, долго "раскатывая", можно и самому нарваться на удар?

- Больше опасность пропустить, когда ты сам выцеливаешь, сам бьешь. Это бокс, понятно, что все пропускают, невозможно вообще не пропускать удары. И Ломаченко пропускает, может не слишком акцентированные, но пропускает. Когда ты бьющий, ты "охотник", тогда и больше возможностей пропустить удар. А когда ты делаешь акцент боя на "раскатать" до верного, то ситуация другая.

- Какие перспективы у Далакяна, который будет защищать пояс чемпиона в Киеве 17 июня? Кажется, у него не особо сильный соперник?

- Несильных боксеров тут нет, потому что это официальная защита, а не добровольная. Если в свободной защите можно выбирать из десятки, тот тут обязательный претендент, который не может быть слабым. Артем взрывной, мощный, в этом весе физически сильный, выносливый, бьющий.

- А слабые стороны?

- Не скажу! (смеется). Их нет. А что касается тайцев, то они воины. Легких побед не дают. Нужно будет победу заслужить.

- Как тренер бокса, что можете посоветовать обычному человеку, куда бить в целях самообороны?

- Для обычного человека, для самообороны, скажу следующее. Нужно разворачиваться на 180 градусов и убегать. Скажу три причины, почему. Можно ударить и сломать челюсть, нос, а это – статья. Второе, ударил, попал в зуб, может образоваться рана на руке и загноиться, операция, вышел из строя. Третье, ударил, оппонент упал на бордюр, смертельный случай. Одни негативы. Нужно избегать этих моментов. Понимаете, есть зал, ринг, а есть улица. Это разные вещи вообще. Если в ринге есть рефери, то на улице его нет. В ринге после удара соперник упал, его подняли и оказали помощь, то на улице могут прыгнуть на лицо ногами или добить "с носака". А сейчас люди обозленные, могут даже и убить. Не советую никому ввязываться в такие истории. Старайтесь убегать, уходить, сглаживать. Я каждый день езжу на метро и вижу всякие ситуации. Приходится опускать "гриву", потому что понимаешь, что сейчас шлепнешь его, а проблемы будут у меня. У нас есть бокс, есть работа, есть цели и задачи, а с кем-то драться и доказывать… Дерутся слабые, которые хотят кому-то что-то доказать. А мы уже все доказали.

- Самые зрелищные бои с вашим участием?

- Один был в Австралии, седьмой бой в профи, 1991 год. Сумасшедший бой на износ, я отдал силы уже в шестом раунде, а еще нужно было боксировать четыре.

Еще был зрелищный бой в Луганске за звание чемпиона Украины против Айрата Хаматова. После этого боя я попал в Киев, в клуб "Колумбус". Тогда не было компаний, были клубы. Не было промоутеров, были директора.

Слово "промоутер" не знали, мы еще шутили, что промоутер – тот, кто проматывает деньги.

После 5-6 раунда поединка с чемпионом мира в любителях Хаматовым мне хотелось сниматься, хотя в первом раунде он упал от моего удара, а потом еще в десятом. А потом мы встретились в Казани, выпивали вино, так он сказал, что хотел сниматься после четвертого раунда! (смеется).

Был еще один бой за звание чемпиона СССР в Таджикистане. Я перебрал с подготовкой, но вышел, в первом раунде его "шлепнул", он упал, а я иду в угол и думаю: "Хух! Хорошо, бой закончился. Слава Богу!". Поворачиваюсь, а он встает! И такой бой был 10 раундов! Бой на стадионе закончился, я ушел с ринга, на "карачках" пытался рвать слизью, потому что отдал все уже в пятом-шестом раунде. Все остальные боксировал не знаю на чем, на силе воли, наверное.

- Кто выиграл эти три боя?

- Я все выиграл.

- В каких экзотических местах бывали?

- В Австралии. На Бермудских островах с боксером Алексеем Трофимовым. Мы прилетели, канадец перевесил на 9 кг, это другая весовая категория. Мы могли отказаться от боя, но Трофимов его нокаутировал. Соперник падал, вставал, снова падал, такой себе "неваляжка". Тяжеленный был бой.

В Аргентине был с "Атаманами". В Китае на острове Хайнань, в городе Санья. Кстати, на этом острове живут долгожители, многим более 100 лет. Вроде бы, там что-то с водой, какие-то минералы в ней. Очень понравилась экзотика в Марокко, Касабланка. В Майами был два раза. Много было интересного благодаря этому виду спорта. Кроме Антарктиды, был на всех континентах.

- Ближайшие планы?

- Хочу растить чемпионов, амбиции зашкаливают. Хочу еще не одного чемпиона мира. Сейчас мы с Олегом Кудеровым работаем, развиваем бокс. Не все просто и гладко. С сентября открывается новый зал на Озерной, 9. Будет новая работа. Зал с двумя рингами, хороший. Чтобы заниматься еще глубже, нужно иметь свою хорошую базу. Что такое база? Это зал, проживание. Это очень важно. Когда мы работали с Сашей Кучером, то до зала приходилось ехать час в одну сторону, и так два раза в день, т.е. четыре часа уходило на дорогу. А когда рядом жилье, в районе 10 минут ходьбы, то это совсем по-другому, это имеет большое значение. Должен быть также блок питания. Готовить нужно хорошо. Когда мы были в Германии с Кучером, питались в Гамбурге. Повар и диетолог готовил без соли и сахара, все вареное-пареное, но все вкусно, белки с углеводами отдельно, правильное питание. Я приходил с колой, так он на меня смотрел, прищурив глаза. Но я бегал с Кучером кроссы, так что он меня зауважал и разрешал приносить колу.

Все очень важно. Уже будучи тренером, я был на сборах в Балаклаве. Утром кросс. А вечером мы поели шашлыков, свинину. Утром иду, а гора не заканчивается, будто стою на месте. А если вечером поел курочку и салатик, то утром взлетаю!

Олег Кудеров: "Нужны условия. Если будем создавать условия для спорта и бокса, то будут у нас чемпионы. Условия – это залы, специализированные и современные, финансирование. В профи-боксе спортсмен получает гонорар за бой, но его не хватает. Нет столько боев, не проводят такого количества турниров. А нужно вести боксера. Если мы не создадим этих условий, то тогда Украине придется ждать, когда будут стихийно загораться звезды и, возможно, они будут прославлять нашу страну. Как Украину сейчас знают по ее спортсменам, а не по… и так понимаем кому. Когда политика начинает в спорт вмешиваться, а не помогать, то и не будет результата. Тренера на советской школе, потом их ученики, но это же рано или поздно закончится! Их просто переманят деньгами заграницу, как минимум в Польшу. И они будут поднимать зарубежных спортсменов. А мы будем ждать, что звезды будут загораться сами по себе. Но мы взрослые люди, в чудеса не верится".

Напомним, что в прошлом месяце гостем студии segodnya.ua стал президент Лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов.

Напомним, что ранее Олег Кудеров рассказал нам о работе рефери поединка Поветкин – Прайс, который позволил россиянину нанести удар по уже не защищавшемуся британцу.

Также вице-президент НЛПБУ прокомментировал для нас бой Энтони Джошуа – Джозеф Паркер, а также высказал свое мнение о том, смогут ли Поветкин и Уайлдер составить конкуренцию Джошуа на вершине супертяжелого веса.