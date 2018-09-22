Антидопинговые агенты нагрянули к Александру Усику

Сегодня, 15:07

Украинский боксер начал подготовку к поединку против Тони Беллью

Александр Усик. Фото Instagram
Александр Усик. Фото Instagram

Сегодня утром антидопинговые агенты нагрянули в гости к абсолютному чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику. Согласно правилам WBC, боксеры из топ-15 рейтинга организации обязаны проходить проверки на наличие или отсутствие запрещенных препаратов, где бы они не находились.

"Мы всегда выступали за чистый спорт. VADA сегодня утром посетила Александра Усика", – подписал сообщение в Instagram менеджер боксера Эгис Климас.

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We always for clean sport VADA made a visit this morning to see @usykaa #vada #london #cleansport #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

Усик сейчас приступил к подготовке к поединку против британца Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все титулы украинского чемпиона. Вполне вероятно, что этот бой станет для Александра последним в первом тяжелом весе – украинец намерен подняться в супертяжелую весовую категрию.

Впрочем, Усик может задержаться в крузервейте ради поединка с россиянином Денисом Лебедевым. Напомним, WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.

31-летний Александр Усик провел на на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл, 11 побед нокаутом. В своем последнем поединке Усик по очкам победил россиянина Мурата Гассиева и завоевал все чемпионские пояса, а также стал победителем Всемирной боксерской суперсерии.

35- летний Тони Беллью на профи-ринге провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Прославился двумя подряд победами техническим нокаутом над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Дэвидом Хэеем.

Интересно, что Беллью назвал Усика величайшим тяжеловесом со времен Холифилда.
бокс, допинг, Александр Усик, Тони Беллью

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Сегодня|Спорт

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