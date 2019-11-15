Арену для декабрьского супербоя Джошуа и Руиса в Саудовской Аравии до сих пор не построили

Так должна выглядеть арена

В Саудовской Аравии 7 декабря пройдет один из самых ожидаемых боксерских боев года. В городе Эд-Дирья в матче-реванше сойдутся тяжеловесы Энтони Джошуа и Энди Руис. Напомним, в летней встрече Руис неожиданно нокаутировал Джошуа.

Однако арена, на которой сойдутся боксеры, до сих пор не готова. Более того, еще не завершено даже возведение трибун. Несколько часов назад в сети появилось видео строительных работ.

Остается лишь надеяться, что аравийцы управятся в срок. Сооружение будет рассчитано на 15 тысяч зрителей. Билеты на супербой продают по цене от 100 до 10 тысяч фунтов.

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Напомним, что украинец Александр Усик жаждет встречи с победителем поединка на Востоке, опережая в очереди россиянина Александра Поветкина. Сейчас поясами WBO, WBA и IBF владеет Энди Руис. Первоочередное право на встречу с победителем его боя с Джошуа будет иметь официальный претендент по версии WBO, коим является Усик. И лишь потом своей очереди могут дождаться претенденты от IBF (болгарин Кубрат Пулев) и WBA (Поветкин). Так что украинец снова становится поперек дороги россиянину Поветкину, который может и не дождаться еще одного чемпионского "файта".

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