Аргентинский боксер умер на соревнованиях по поеданию круассанов

Известный аргентинский боксер Марио Мело умер нелепой смертью. 56-летний мужчина принял участие в соревновании по поеданию круассанов на скорость, которое проходило в аргентинском городе Пинамар. Мело подавился третьим круассаном. Еда заблокировала дыхательные пути и боксер умер. Другие участники соревнования пытались спасти Марио, но им это не удалось.

На профессиональном ринге Марио Мело провел 30 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. Он был чемпионом Аргентины и Южной Америки. В 1990 году Мело провел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации против американца Майкла Мурера. И проиграл нокаутом в первом раунде.

Ранее мы писали, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута.

В начале этого года британский боксер скончался после победы. После поединка Скотт Уэстгарт потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. В больнице он и умер, не приходя в сознание.