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Артем Далакян – Хосбер Перес: прогноз на чемпионский бой WBA в наилегчайшем весе в Киеве

8 февраля, 16:47

Аналитики контор не оставляют шансов бойцу из Венесуэлы

Хосбер Перес - Артем Далакян

Хосбер Перес - Артем Далакян

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Сегодня, 8 февраля, в Киеве украинский чемпион мира WBA в наилегчайшем весе – до 50,8 кг – Артем Далакян проведет свою четвертую защиту титула в КВЦ "Парковый" против Хосбера Переса из Венесуэлы. Далакян – Перес: где смотреть трансляцию вы можете узнать на нашем сайте. Вечер бокса начнется в 17:00, но титульный бой ожидается не ранее 21:00.

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Для 24-летнего южноамериканского бойца это будет дебютный поединок в Европе, который за свои стремительные атаки получил прозвище "Лавина". В рейтинге WBA он занимает 12-е место, что позволило ему претендовать на титульный бой. Однако букмекеры не верят в победу Переса, у которого столько же боев в профи, сколько и у Далакяна, – 19. На победу Хосбера котировка 7,50. А вот в случае победы украинца много не заработаешь – коэффициент на успех Артема всего 1,07. На ничью, которая не очень часто встречается в боксе, дается коэффициент 25,00.

Как готовился Артем Далакян

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Ранее Артем Далакян рассказал о своей готовности к бою с Хосбером Пересом:

"Настроение боевое. Своему сопернику хочу сказать, что он уже четвертый из тех, кто приезжает сюда и пытается забрать мой пояс. Титул отсюда не уедет, если я этого не захочу или его не оставлю. В данный момент я не хочу его терять. Этого не будет. Работа была проделана на высшем уровне. Думаю, в Украине пояс останется. Это 100%. Особых предсказаний по бою Артем не давал: "Нокаут? Я не хочу говорить какие-то громкие слова. Бокс покажет. Думаю, если будет шанс ударить, то я ударю, не буду оставлять на потом", – рассказал Далакян.

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Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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Источник: Сегодня|Спорт

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