Артем Далакян: "У Гвоздика намного больше желания победить, чем у Стивенсона"

Украина может похвастаться сразу тремя чемпионами мира по боксу, а в ближайшие выходные может получить еще одного, если Александр Гвоздик сумеет победить Адониса Стивенсона. Обладатель титула WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян и вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев поделились своим мнением относительно взлета отечественного бокса.

Добавим, что сам Далакян 15 декабря будет проводить вторую защиту чемпионского пояса. Ранее Артем рассказал о подготовке к бою против Грегорио Леброна.

- Конец года для Украины получается очень насыщенный в плане бокса. Уже провели титульные бои Деревянченко и Усик, 1 декабря боксирует Александр Гвоздик, 8-го – Василий Ломаченко, потом – вы, и затем Денис Беричник. В чем причина такого подъема нашего бокса?

- Я не знаю, может, просто время совпало. Когда я был в олимпийской сборной, там как раз были тот же Саша Усик, Вася Ломаченко, Беринчик. Может, мы как раз сейчас третье поколение, которое должен показать хороший бокс. И это круто, что в данный момент в Украине три чемпиона мира и, дай Бог, будет больше и больше. Этим нужно гордиться.

- Усик, Гвоздик, Ломаченко часто бывают на боях друг друга. Вам удается посещать поединки других украинских боксеров?

- Не выходит – или какие-то семейные причины, все-таки трое детей, или у нас поединки идут один за другим и просто не получается ездить на бои.

- Планируете смотреть бой Гвоздика со Стивенсоном и что от него стоит ожидать?

- Да, буду смотреть. Я болею за Сашу, потому что он хороший боксер, украинец и человек, который шел к этому очень долго. У него желания намного больше, чем у Стивенсона. И я думаю, что он должен стать четвертым украинским чемпионом.

- Одни говорят, что Гвоздику не хватает опыта, другие – удара...

- Да нет. Бокс, конечно, все покажет, но я не думаю, что Саша проиграет, потому что у него послужной список и в любителях неплохой, и опыта в профессионалах хватает для этого.

Елисеев: Саша еще постоянно добавляет и добавляет. Смотришь – каждый бой у него по-разному и видишь, что он прогрессирует. Это хорошо, он не останавливается и в следующем бою он покажет еще лучший результат. Большинство боев у него зрелищные, он – бьющий боксер, нокаутирует.

- А когда Ломаченко выходит в ринг, остается только гадать, в каком раунде он закончит бой?

- Знаете, в данный момент у Васи нет соперника, который может с ним справиться. Но на каждый бой ему нужно выходить серьезно, потому что это бокс. Прилетит шальной какой-то, как было в бою с Линаресом, когда Вася оказался в нокдауне (в 6 раунде. – Авт.). Но это бокс и это случилось. Вася не тот человек, который просто так выходит, и он не расслабляется потому что он – чемпион или самый сильный. Вася грамотный, очень сильный и в данный момент никто против него не может ничего сделать. Это круто и пусть это будет подольше.

- Вы в 30 лет стали чемпионом и многие наши бойцы – боксировали за свой первый титул или завоевали его примерно в этом возрасте. Что в нем особенного?

Елисеев: Почему в 30 лет? Думаю, боксеры сейчас созревают к такому возрасту. Но опять же есть периоды олимпийского цикла. Все равно мы базируемся на опыте любителей. Ломаченко прошел два олимпийских цикла, хотя он мог уйти в профессионалы и после первой Олимпиады. Но он остался еще на одну и нужно отдать ему должное. И понятно, что спортсмены, заканчивая с олимпийским боксом, примерно созревают к 30 годам. Плюс одни профессионалы, как Василий, быстро дошли до чемпионского боя и пояса, а другие долго идут, и 28-30 лет – тот оптимальный вариант – когда есть и опыт, и зрелость, и еще присутствует скорость. Хотя все меняется, возьмите Джорджа Формана, который вернулся после 10-летней паузы, а затем в 45 лет опять завоевал титул. Так что тут нет возрастных границ. Но так совпало, что наша украинская школа бокса получает такое развитие – сначала максимальный результат в любителях, а потом уйти в профессионалы. Но есть случаи, когда у боксеров нет никакой любительской школы, и они просто идут в профессионалы и тоже добиваются результатов.

- Это скорее принято за границей, в той же Британии можно прийти с улицы и подняться...

- В Британии все совсем другое, – продолжил Елисеев. – Они родоначальники профибокса. У них это все поставлено на совсем другие рельсы. Он на такси, допустим, работает – вышел, подрался, сел и поехал работать дальше. Были такие случаи. И в процентном соотношении в Британии в каждой категории очень много боксеров. И там идет естественный отбор. Смотришь – рекордс отрицательный, но он выходит и такие бои показывает!