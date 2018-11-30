Артем Далакян: "У меня особенность – мой стиль бокса с опущенными руками"

Обладатель титула WBA в наилегчайшем весе украинский боксер Артем Далакян назвал свою главную особенность, которая выделяет его среди остальных боксеров. Также спортсмен рассказал, что пока не имеет прозвища, но готов выслушать предложения и выбрать понравившееся. А вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев рассказал, почему не стоит спешить молодым боксерам уезжать в США за "американской мечтой".

Добавим, что Далакян 15 декабря будет проводить вторую защиту чемпионского пояса. Ранее Артем рассказал о подготовке к бою против Грегорио Леброна.

- За границей у многих боксеров есть своя "фишка", какой-то образ придумывается, чтобы лучше раскручивать бои. Не думали о чем-то таком? Например, Усик танцевал, Беринчик на коне выезжал…

- У меня особенность – мой стиль бокса с опущенными руками. Мой стиль интересен, людям нравится. Мне многие задают вопрос: "А почему ты руки опускаешь?". Это мой стиль. Я показываю неплохой бокс. Это и есть моя фишка. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня такой стиль бокса: руки опущены, с разных положений могу бить.

- Бой на вертолетной площадке, может, спуститься с вертолета?

Елисеев: Мы думали об этом. С чемпиона берут пример. Вот Далакян опускает руки, и все могут начать это делать. Но Артем очень скоростной боксер. Он доказывает, что неуязвим даже с опущенными руками. Мы иногда и сами дергаемся, ведь сидим рядом и видим все это, но затем видим, что удары пролетает мимо, а у него есть запас… Он удивительный и талантливый боксер. Но это не значит, что каждый боксер должен копировать Артема. Это его уникальность и его "конек".

- А когда у вас выработался этот стиль?

- Уже в профессионалах. В любителях тоже опускал, но мне тренер каждый раз кричал "Поднимай! Поднимай!". Ты подросток и должен слушать тренера. А в профи ты взрослый боксер, все в твоих руках. Конечно, тренера нужно слушать даже чемпиону, но ты уже можешь что-то добавлять и выдумывать свое, а они потом скажут: "Неплохо, давай!". Если получается, почему бы и нет!

- Еще у профессиональных боксеров часть есть прозвища. Какое бы вы дали себе?

- Даже не думал об этом. Пусть люди посмотрят мой бокс и подумают, какое дать. А я уже скажу, подойдет или нет (улыбается). Можно предлагать.

- Не секрет, что многие боксеры, включая наших, уезжают искать счастье в Америку, там подписывают контракт с промоутерами. Там есть рынок, есть телевидение. Не думали обосноваться где-то поближе к Мексике, где небольшие весовые категории очень популярны?

- Такой мысли не было. Тут у меня семья, друзья, руководство, с которым я почти с детства. Все это бросать… Все думают, что там легко и просто. Но это не так. Красиво на фотографиях. Я в Украине с самого начала, я в клубе Union Boxing Promotion, в любителях был в клубе Елисеева c 2004 года. Хочу боксировать в Украине, за Украину, как я это делал в любителях и делаю в профессионалах. Не нужно бегать за какими-то звездами в другую страну, мне хочется достигать целей здесь и меня это устраивает.

Елисеев: Буквально на днях у меня был разговор с одним тренером, и он мне рассказал о такой ситуации. У нас был очень сильный боксер Зубенко из Херсона. Он уехал в Америку. Хороший был боксер, но случилась такая ситуация, что он пропустил удар, у него были тяжелые последствия. Он был очень талантливый боксер, искал хорошей жизни за границей, а теперь вернулся и никому не нужен. В бокс он же не может вернуться. (Олег Зубенко в 2016 году дебютировал в профи в США в первом среднем весе, одержал три победы, а затем проиграл нокаутом в Лос-Анджелесе и больше не боксировал – прим.)

Поверьте, никто нас там особо не ждет. Ждут больших чемпионом, зрелищных спортсменов. Большинство хороших любителей, которые уехали, все равно потом возвращаются. Потому что их дом здесь, родная земля, друзья. Я тоже в свое время пытался уезжать, но на чужбине тяжело, тянет домой.

А в США это бизнес. На год тебе дают привилегии, оплачивают проживание, питание, автомобили. Вначале это хорошо. Тебе дают бои и ты должен себя зарекомендовать. Если не смог себя показать, то на следующий год начинается "спуск", с тебя высчитывают все то, что дали. Некоторые возвращаются, некоторым неудобно приехать и признать поражение, некоторые в Америке работают совсем в других сферах.

- Артем, сколько вы еще планируете боксировать и не думали, чем будете заниматься после?

- Это спорт, поэтому не хочу ставить такие далеко идущие планы. В данный момент желание есть, здоровье позволяет и буду стараться боксировать по максимуму. А точные срок не скажу – пять лет или семь. В будущем хочу заниматься, наверное, тем, что связано со спортом, желательно с боксом. А там – как жизнь даст. Может и бизнесом.

- Или мясной ресторан открыть, – улыбается промоутер.

- Или ресторан открою. Но пока не думал об этом. У меня есть цель стать абсолютным чемпионом и пока все.

Ранее Артем Далакян поделился прогнозом на бой Гвоздик – Стивенсон, а также рассказал о Ломаченко.