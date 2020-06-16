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Авторитетный боксерский журнал The Ring не включил украинца Усика даже в топ-10, но это объясняется

16 июня, 10:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр провел всего один поединок в супертяжелом дивизионе и ждет встречи с Чисорой

Популярный в мире бокса журнал The Ring, который имеет даже свой чемпионский пояс, составил список из десяти самых сильных представителей супертяжелого дивизиона. В него эксперты включили действующих спортсменов. Однако в нем не оказалось украинца Александра Усика, несмотря на его статус обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBO. Впрочем, этому можно найти причину. Кстати, вчера Александр Усик кардинально изменил свой имидж, впервые на карантине постригшись и побрившись.

33-летний крымчанин в супертяжелом весе провел всего один бой, пусть и успешный. Все остальные победы на профессиональном ринге он добыл в категории до 91 кг (тяжелый вес). Так что у Усика еще все впереди. Пока же его называют претендентом на вход в элитную группу.

Тем временем журналисты чемпионом назвали британца Тайсона Фьюри, а в топ-10 по версии издания попали: Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Энди Руис, Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Оскар Ривас, Кубрат Пулев. Интересно, что в десятке есть Хантер, который проиграл украинцу в тяжелом весе.

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рейтинг бокс Александр Усик супертяжелый вес The Ring

Источник: xsport.ua

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