"Айсмен" этого не хотел: за чемпионскими поясами украинцу предстоит лететь в США

Виктор Постол / Фото: Федерация бокса Украины

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Бой украинца Виктора Постола с чемпионом мира WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом должен пройти в США. Напомним, что поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но был отменен из-за коронавируса, бушующего в Поднебесной. Новая дата боя еще обсуждается.

Вице-президент Top Rank Карл Моретти заявил, что в рамках одного вечера бокса с боем Постол – Рамирес может пройти поединок чемпиона WBA и IBF в этом же весе Джоша Тейлора (16-0, 12 КО) и тайца Апинуна Конгсонга (16-0, 13 КО). Но вероятность такого развития событий невысокая.

Джош Тейлор / Фото: Twitter

"Учитывая имя Тейлора, а он всё же победитель Суперсерии, считаю, что лучше сделать ему бой в Британии. Да, таково моё мнение. Так что скоро свяжемся с нашими партнерами Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном, выслушаем их предложения. Нам еще только предстоит решить вопрос с датой. Но это будет где-то в мае", – заявил глава Top Rank Боб Арум.

Отметим, что бывший чемпион мира Постол не хотел драться с Рамиресом в США, а просил бой на нейтральной территории.

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