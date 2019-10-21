Батя, держи! Василий Ломаченко надел своему отцу исторический пояс в Мексике

Легендарный тренер сорвал овации на конгрессе Всемирного боксерского совета. А иначе и быть не могло

Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко / Фото: Instagram

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На 57-м конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который проходит в мексиканском Канкуне, украинский тренер Анатолий Ломаченко получил специальный пояс за вклад в развитие бокса. Награду знаменитый специалист получил из рук чемпиона мира WBA, WBO, WBC, своего сына Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), а также своего воспитанника Александра Усика (17-0, 13 КО). При этом тренеру рукоплескал весь зал!

Отметим, что перед Анатолием Ломаченко преклоняются не только в боксерском мире. Недавно лучший футболист Украины 1992-1994 годов Виктор Леоненко через "Сегодня" передал Ломаченко-старшему привет.

"Мы познакомились с Анатолием Ломаченко, еще когда Вася был просто перспективным парнем, – рассказал нам Леоненко. – Серьезный мужик. Понятно, что Вася талантливый. Но слепил его батя. Я вообще не сказал бы, что он тренер. Он просто батя для Ломаченко. Ну он и выглядит как батя. Жесткий. Вася, думаю, устает неслабо. Но потом в ринге на его фоне соперники выглядят, как чайники, а сам он – словно марсианин"

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Смотрите фото с конгресса WBC в Мексике

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Напомним, 12 октября в своем первом поединке в супертяжах Александр Усик одержал победу над Чаззом Уизерспуном, тогда как лучший боксер современности Василий Ломаченко в последний день лета одолел олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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