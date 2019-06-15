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Беленюк, Беринчик и Хижняк спешат на помощь Далакяну: кто из звезд придет на бой в Киеве

15 июня, 12:41

Бой Артема посетит сборная Украины по боксу во главе с чемпионом мира и Европы Хижняком, а также борец Беленюк и боксер Беринчик

Денис Беринчик придет поддержать Артема Далакяна
Денис Беринчик придет поддержать Артема Далакяна. Фото: Instagram

В субботу, 15 июня, на вертолетной площадке в центре Киева чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян встретится с официальным претендентом на это звание Саравутом Таворнхамом из Таиланда. VIP-болельщиками вечера бокса в Киеве станут чемпион мира в любителях Александр Хижняк, известный боксер Денис Беринчик и олимпийский призер борец Жан Беленюк.

Смотреть онлайн боя Артема Далакяна в Киеве: чемпионский поединок на вертолетной площадке

Поддержать Далакяна приедет делегация сборной Украины по боксу во главе с лидером национальной команды, чемпионом мира и Европы Александром Хижняком, который готовится к старту Европейских игр в Минске. А Денис Беринчик собирается не только поболеть за Далакяна, но снять репортаж с боксерского шоу для нового выпуска своего youtube-канала.

Артем уже имеет опыт защиты пояс чемпиона мира под открытым небом. Год назад украинец на этой же локации уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилории. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул, победив в Киеве техническим нокаутом тайца Сиричаи Тайена и представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна.

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Артем Далакян – о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:

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Тег украинские боксеры, Денис Беринчик, Жан Беленюк, Александр Хижняк, Артем Далакян

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Источники:

Сегодня|Спорт , SportArena

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