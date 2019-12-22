Bellator на Гавайях: непобедимая Макфарлан защитила чемпионский титул

Макфарлан победила Джексон. Фото: twitter.com/Bellator_Europe

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21 декабря на Гавайях состоялось шоу боев смешанных единоборств Bellator 236. Главным поединком вечера стал женский бой американки Илимы-Лей Макфарлан и британки Кейт Джексон за титул чемпионки мира в наилегчайшей весовой категории, который принадлежал Макфарлан. Действующая обладательница титула успешно защитила титул и сохранила звание чемпионки мира.

В стартовых раундах соперницы разбили друг другу лица, но Макфарлан все же больше владела преимуществом. В решающих раундах доминирование чемпионки еще больше увеличилось, что вылилось в победу единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).

Результаты других боев Bellator 236:

Эй-Джей МакКи победил Дерека Кампоса – соперник сдался после приема рычаг локтя в третьем раунде

Джейсон Джексон победил над Киичи Кунимото единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).

Джулиана Веласкес победила Бруну Эллен единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:26).

Рофьон Стотс победил Чейдена Лейалоха единогласным решением судей (30:27, 29:28, 29:28).

Найноа Данг проиграл Заку Зейну единогласным решением судей (28:29, 28:29, 28:29).

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29-летняя красотка Макфарлан про прозвищу "Илиминатор" родилась в Гонолулу. Девушка дебютировала в профессиональном MMA в 2015 году и провела уже 11 поединков, выиграв все. Чаще Илима-Лей побеждает болевым приемом (6 раз), реже – по очкам и нокаутом (по 3 и 2 раза). В юном возрасте занималась баскетболом и борьбой. А сейчас тренируется в бассейне и может проплыть 50 метров под водой без помощи рук! Смотрите видео ее заплыва в стиле "торпеда":

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

33-летняя Кейт Джексон в MMA c 2009 года, она провела 15 поединков: 11 побед, 4 поражения и 1 ничья. В 2018 году она победила известную российскую спортсменку Анастасию Янькову, а в этом нанесла поражение украинке Лене Овчинниковой.

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